Sicher durch die kalte Jahreszeit: Mit den Opel Service Herbst- und Winter-Angeboten

Voll ausgestattet: Mit praktischem Opel Original Zubehör für die Winterreise

Der erste Nachtfrost sorgt bereits für rutschige Straßen – und dafür, dass mancherorts das Auto am frühen Morgen nur recht zögerlich anspringt oder auf nassem Asphalt ins Schlingern gerät. Das alles muss nicht sein. Denn mit dersind Fahrer eines Blitz-Modells wie demauf der sicheren Seite. Mit vielfältigen Dienstleistungen von Rundum-sorglos-Checks bis hin zu attraktiven Winterreifen-Angeboten sorgen die Experten dafür, dass Autofahrer zuverlässig und entspannt durch die dunkle und kalte Jahreszeit kommen. Für Fahrer eines elektrifizierten Modells wie dem batterie-elektrischen, lokal emissionsfreienhält Opel zudem das passende Elektro-Zubehör bereit.Wenn die Tage wieder kürzer werden und die Fahrt bei Dunkelheit anstrengender, sorgt das stadionhelle, blendfreie Intelli-Lux LEDPixel Licht für den richtigen Durchblick. Noch bis zum 31. Oktober kontrollieren die Werkstatt-Teams der teilnehmenden Opel Partner während derkostenlos die richtige Einstellung der Scheinwerfer. So haben Opel-Fahrer stets die volle Übersicht auch bei Nacht– ein echtes Sicherheitsplus für Opel-Fahrer und alle anderen Verkehrsteilnehmer.Fallen die Temperaturen in den Keller, dann sind die richtigen Reifen gefragt. Deshalb ist es schon jetzt im Oktober an der Zeit, die Sommerräder beim Opel-Händler einlagern zu lassen und auf geeignete Winterkompletträder umzusteigen. So wird die tägliche Autofahrt sicherer und es drohen keine Bußgelder oder Punkte in Flensburg aufgrund jahreszeitlich unangepasster Bereifung. Zumal der Umstieg ganz einfach ist, denn Opel bietet mit unterschiedlichen Angeboten für jedes Modell und jeden Kunden die passende Lösung.Vier Räder in Top-Qualität für das eigene Auto aussuchen, aber nur drei bezahlen – dafür steht traditionell das attraktive. Und wer keine Kompletträder benötigt, sondern Ersatz sucht, findet bei Opel eine weitere Auswahl annamhafter Hersteller zu günstigen Preisen. Damit nicht genug: Wird bei einem neuen Reifensatz ein Pneu beschädigt, wird dieser schnell und unbürokratisch ausgetauscht. So ist pro Kauf innerhalb von zwei Jahren ein kostenlosermöglich.Um das Auto rundum winterfest zu machen und ganz auf Nummer sicher zu gehen, lohnt sich darüber hinaus einmit Garantie-Zertifikat ab gerade einmal 19,90 Euro(alle Preise UPE inkl. MwSt.). Beim umfassenden Check überprüfen die Experten im Autohaus sicherheitsrelevante Punkte wie Außenbeleuchtung, Motorölstand, Kühlsystem, Stoßdämpfer sowie Bremsscheiben und -beläge. Dazu gibt’s je nach Variante drei respektive sechs Monate Garantie auf die geprüften Teile. Damit es keine beschlagenen Scheiben oder schlechte Luft im Innenraum gibt, gehört auch der optionalezum Opel Service Herbst und Winter Angebot. Hier werden alle wichtigen Bauteile und die Dichtheit des Kältekreislaufs sowie das Kältemittel kontrolliert – ebenfalls inklusive Drei-Monats-Garantie.Wer sicher sein will, dass das Auto auch den Winter hindurch zuverlässig anspringt, lässt beim Opel-Partner außerdem denmit fachgerechter Batterieprüfung durchführen – wahlweise mit Drei- oder Sechs-Monats-Garantie. Und sollte die eigene Batterie doch etwas älteren Datums sein, halten die Opel-Partner besonders attraktive Angebote anbereit. Damit starten Kunden auch bei Minusgraden sorgenfrei und problemlos in den Tag – und sparen noch dabei.Doch selbst für den Fall, dass das Auto einmal unterwegs Hilfe benötigen sollte – zum Beispiel bei einer Panne –, haben die Opel-Experten vorgesorgt. Denn in Verbindung mit dem Service-Check und Garantie-Zertifikat bietet der Hersteller auf Wunsch denan – wahlweise für drei Monate (5,99 Euro) oder sechs Monate (9,99 Euro). Damit sind Opel-Kunden vor Zusatzkosten wie für den Abschleppdienst geschützt.Neben den zertifizierten Werkstatt-Services und Opel Service-Angeboten bietet der Hersteller eine breite Palette an praktischemzu attraktiven Konditionen, das die Winterreise noch angenehmer macht. So sind Fahrer beispielsweise eines batterie-elektrischen Opel Mokka-e mit Ladezubehör vom Mode-3-Ladekabel bis zum Universal Charger mit drei Adaptern im Set oder der easyWallbox auf alle Ladeanforderungen unterwegs wie zuhause bestens vorbereitet. Für die unterschiedlichen Modelle passende Kofferraummatten und Laderaumnetze sorgen im Heckabteil dafür, dass während der Fahrt alles sicher und aufgeräumt an seinem Platz bleibt.