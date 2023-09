Schönster Kleinwagen: Neuer Opel Corsa gewinnt „autonis“

„Beste Design-Neuheit 2023“: Kleinwagen-Bestseller Corsa deutlich vor Konkurrenz

Preisverleihung: Opel-Kommunikationschef Harald Hamprecht übernimmt Award

Design, das begeistert: Neuer Corsa mit Opel Vizor-Front und volldigitalem Cockpit

Unabhängige Jury: Mehr als 14.500 auto motor und sport-Leser haben abgestimmt

Der Opel Corsa ist nicht nur der meistverkaufte Kleinwagen Deutschlands der Jahre 2021 und 2022. Er ist mit seinem neuen Auftritt samt charakteristischem Markengesicht Opel Vizor und volldigitalem Cockpit nun auch offiziell der Schönste seines Segments. Das bestätigen mehr als 14.500 Leser der, die den neuenzur „Besten Design-Neuheit des Jahres 2023“ gewählt haben. Und das mit deutlichem Vorsprung: Eine überwältigende Mehrheit von 53,7 Prozent der Stimmen in der Kategorie „Kleinwagen“ entfiel auf den Bestseller mit dem Blitz. Damit geht der Designpreis „autonis“ zum zweiten Mal in Folge nach Rüsselsheim. Im vergangenen Jahr hatte derden Award mit ebenso überzeugendem Ergebnis bei den „Mini Cars“ geholt.„Der neue Opel Corsa ist innen wie außen klar und mutig, er vereint Praxisnutzen mit Fahrspaß und weckt Emotionen. Zudem fährt er bereits rein elektrisch und verleiht unserer Elektro-Offensive viel Schwung. Wir bei Opel freuen uns sehr über das deutliche Votum“, sagte Opel-Kommunikationschef Harald Hamprecht, der den Award bei der Preisverleihung in Stuttgart entgegennahm.Gerade erst hat der neue Opel Corsa auf der IAA Mobility in Münchengefeiert – und dort die Öffentlichkeit begeistert. So fährt er als Corsa Electric nun in zwei Leistungsstufen vor: mit 100 kW/136 PS und einer Reichweite bis zu 354 Kilometer als auch neu mit 115 kW/156 PS und bis zu 402 Kilometer lokal emissionsfreiem Fahrspaß (gemäß WLTP). Dazu elektrisiert der Newcomer außen wie innen auf den ersten Blick.Die Designer haben den Kleinwagen-Bestseller noch moderner und schärfer gestaltet. Augenfälligstes Merkmal in der Vorderansicht ist der unverwechselbare Opel Vizor, das charakteristische Markengesicht aller neuen Opel-Modelle. Das schwarze „Visier“ legt sich über die Corsa-Front und integriert den Fahrzeuggrill, die LED-Scheinwerfer an den Seiten und den im Mittelpunkt stehenden Opel-Blitz visuell nahtlos in einem Element. In der Seitenansicht scheint die „durchbrochene“ C-Säule das Dach über dem Fahrzeug förmlich schweben zu lassen. Und am Heck erscheint der Namenszug des Corsa nun selbstbewusst zentral auf der Heckklappe. Auch im Innenraum schafft der Corsa eine moderne Wohlfühlatmosphäre. Das Highlight – sowohl optisch als auch technisch – stellt hier das auf Wunsch volldigitale Cockpit mit neuem Infotainment dar.Die Kombination aus modernsten Technologien und purem, kompromisslosem Design des neuen Opel Corsa hat auch-Leser überzeugt. Bereits zum 18. Mal wählten sie online ihre Design-Favoriten. Insgesamt gaben in diesem Jahr 14.507 Teilnehmer ihre Stimme ab. Zur Wahl standen 105 Modellneuheiten in elf Klassen.