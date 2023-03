Save the Date: Am 29. Juni 2023 findet der 10. Opel-Firmenlauf statt

Jubiläums-Veranstaltung: Breitensport-Event geht dieses Jahr bereits in die 10. Runde

Laufschuhe schnüren: Schon jetzt als Vierer-Team online für den Firmenlauf anmelden

Spaß garantiert: Gemeinsam auf die Strecke und später bei der After-Run-Party feiern

Ein Jubiläum, das Begeisterung bei allen Profi- sowie Hobbyläufern in und um Rüsselsheim weckt: In diesem Jahr geht der Opel-Firmenlauf bereits in seine 10. Runde. Schon jetzt steht der Termin für das traditionelle Breitensport-Event, das zahlreiche Sportler auch überregional anzieht: Am Donnerstag, 29. Juni 2023, können alle Läufer ab 19 Uhr wieder gemeinsam im Rüsselsheimer Stadion am Sommerdamm starten. Und da Vorbereitung alles ist, können sich Teilnehmer bereits ab sofort online über die Homepageanmelden und die Laufschuhe zum Training schnüren.„Nach der gelungenen Neuauflage im vergangenen Jahr freuen wir uns schon jetzt auf unseren Opel-Jubiläums-Firmenlauf Ende Juni. Dass sich dieses Event innerhalb weniger Jahre bei allen Freizeitsportlern so etabliert, hätten beim ersten gemeinsamen Lauf wohl die wenigsten erwartet. Heute ist der Opel-Firmenlauf ein fester Bestandteil im Jahreskalender. Das Erfolgsrezept ist klar: Gemeinsam starten, auf der Strecke zusammenhalten und als Team ins Ziel kommen! Dieses Gefühl strahlt auch über den Firmenlauf hinaus“, sagt Opel CEO Florian Huettl, der sich den 10. Opel-Firmenlauf am 29. Juni ebenfalls nicht entgehen lässt.Los geht’s auf den rund 5,7 Kilometer langen Parcours wie gewohnt im Stadion am Sommerdamm. Die Route führt weiter durch die Rüsselsheimer Innenstadt, das Opel-Firmengelände und später über das Mainufer zurück zum Start-/Zielpunkt im Stadion. Dort starten die Teilnehmer gemeinsam mit ihren Freunden und Bekannten dann in die nächste Runde: Bei isotonischen Erfrischungsgetränken, alkoholfreiem Bier und Mineralwasser findet die After-Run-Party mit Siegerehrungen für die besten Teams statt.Wer sich frühzeitig seinen Startplatz sichern will, kann sich schon jetzt aufregistrieren. Der Teamgedanke steht dabei auch bei der Jubiläumsveranstaltung wie immer im Mittelpunkt: Einfach ein Team aus vier Personen zusammenstellen, der Gruppe einen unverwechselbaren Namen geben – und gemeinsam auf den 29. Juni hintrainieren. Die Teilnahmegebühr beträgt 81 Euro pro Vierer-Team (20,25 Euro pro Person inkl. MwSt.). Jeder Läufer bekommt seine Startnummer, einen Einweg-Zeitmesschip und im Ziel isotonische Sportgetränke. Für die schnellsten Teams gibt es in allen Wertungskategorien Sachpreise, jede Laufmannschaft erhält eine Teilnahmeurkunde.Alles Wissenswerte rund um die 10. Auflage des Opel-Firmenlaufs sowie weitere Informationen zu Anmeldung und Teilnahmebedingungen finden sich unter