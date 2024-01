Save the Date: 11. Opel-Firmenlauf startet am 4. Juli 2024

Nach Jubiläumsveranstaltung: Planungen für Sommer sind bereits in vollem Gange

Mit Vorlauf fit: Frühzeitig die Laufschuhe schnüren und trainieren

Laufen ist für alle da: Opel-Firmenlauf offen für Menschen mit und ohne Behinderung

Spaß garantiert: Gemeinsam auf die Strecke und danach zur After-Run-Party

Mehr als 1.200 Teilnehmer sind im vergangenen Jahr beimauf die Strecke gegangen und haben anschließend gemeinsam gefeiert. Nach der Jubiläumsveranstaltung sind die Planungen für diesen Sommer schon in vollem Gange. Und der Termin steht bereits: Am, startet derin Rüsselsheim. Auch bei der kommenden Auflage wird das traditionelle Breitensport-Event zahlreiche Sportler aus nah und fern anziehen – die sich schon jetzt den Termin im Jahreskalender vormerken können. Darüber hinaus besteht dieses Jahr die Möglichkeit, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam am Opel-Firmenlauf teilnehmen können.Der Kurs durch die Stadt und am Main entlang wird vielen „Wiederholungstätern“ bekannt sein. Um 19 Uhr fällt der Startschuss wie gewohnt im Stadion am Sommerdamm. Der rund 5,7 Kilometer lange, barrierefreie Parcours führt von dort weiter durch die Rüsselsheimer Innenstadt über das Firmengelände und am Main zurück zum Stadion, wo die Lauf- in eine gemütliche Feierrunde übergeht. Mit Freunden und Bekannten können die Teilnehmer auf der legendären After-Run-Party im Stadion den Abend ausklingen lassen. Die Prämierung der besten Teams findet dort ebenfalls statt.Zum 11. Opel-Firmenlauf anmelden können sich die Teams bereits in wenigen Wochen. Da aber eine gute Vorbereitung alles ist, können sich auch diejenigen, die schon immer mal am Firmenlauf teilnehmen wollten, es bisher aber nicht geschafft haben, schon jetzt um geeignetes Schuhwerk kümmern und Schritt für Schritt mit dem „Aufbautraining“ beginnen. Am 4. Juli ist dann der große Tag, wenn es wieder heißt: „Gemeinsam auf die Strecke gehen, die sportliche Gemeinschaft erleben und im Anschluss gemeinsam feiern!“Weitere Informationen zum 11. Opel-Firmenlauf finden sich auch unter. Darüber hinaus wird Opel den Anmeldestart und die weiteren Konditionen rechtzeitigt bekanntgeben.