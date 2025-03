Reuters Events gibt bekannt: Rebecca Reinermann zählt zu den „Trailblazing Women 2025“

Opel- und Vauxhall-Marketingchefin Rebecca Reinermann gehört zu den „Trailblazing Women 2025“. Die internationale Event-Companystellt jeweils zum Weltfrauentag am 8. März eine Liste inspirierender und einflussreicher Frauen der Wirtschafswelt rund um den Globus zusammen, die „herausragende Beiträge für ihre Industrie liefern und positiven Wandel vorantreiben“. Dazu zählt in diesem Jahr Rebecca Reinermann, die bei Opel und Vauxhall Marketing-Aktivitäten mit einer klaren Prämisse vorantreibt: „Bessere Performance durch diverse Teams.“ Die „Trailblazing Women“ werden aus einer großen Anzahl von Nominierten in insgesamt zehn Wirtschaftssektoren, darunter „Automotive“ und „Marketing“, durch die Verantwortlichen von Reuters Events und weitere namhafte Branchenvertreter zusammengestellt.„Rebecca und ihr Team haben dem Opel-Marketing frischen Wind verliehen – nicht umsonst wurde sie bereits mit demausgezeichnet. Voller Elan und mit einem festen Kompass trägt sie zu einer offenen, diversen und modernen Außenwirkung des Unternehmens bei – und ist so zurecht eine ‚Trailblazing Woman 2025‘“, sagt Ralph Wangemann, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor Opel Automobile GmbH.„Teil der ‚Trailblazing Women 2025‘ zu sein, ist eine große Ehre und ich freue mich sehr, dass unsere Marke, unsere Arbeit darüber Anerkennung erhält. Uns geht es nicht darum, repräsentative Diversität zur Schau zu stellen, sondern mit dem am besten aufgestellten Team zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Darauf konzentrieren wir uns bei Opel, denn die Diversität der Gesellschaft auch intern abzubilden, ist ein wichtiger Faktor für Erfolg bei unseren Kunden“, betont Rebecca Reinermann.Davon zeugen verschiedene firmeninterne, die sicherstellen, dass bereits in der Entwicklung der Fahrzeuge alle Kundenbedürfnisse miteinbezogen werden. Dies ist auch von außen sichtbar – wie beiFür Aufmerksamkeit sorgen ebenso die innovativen Opel-Werbekampagnen, die unter Leitung von Rebecca Reinermann entstehen. Wie frisch und unkonventionell sie das breite Publikum über alle Medien hinweg ansprechen, hat unter anderem die erfolgreiche und vielfach ausgezeichnete-Kampagne gezeigt.Diversität gilt auch beim. Der weltweit erste und bis dato einzige vollelektrische Rallye-Markenpokal steht für puren Fahrspaß. In der vergangenen Saison fuhren Teams aus acht Nationen um die Punkte, darunter insgesamt acht Fahrerinnen. Die Vielfalt des Feldes machte den aufsehenerregenden Wettbewerb noch spannender und stieß europaweit auf großes Interesse. „Und wenn in einigen Wochen der ADAC Opel Electric Rally Cup in seine nunmehr fünfte Saison startet, sind sicherlich auch wieder einige starke Frauen ganz vorne mit dabei“, freut sich Rebecca Reinermann.