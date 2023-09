Ralph Wangemann erneut zum Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor ernannt

Ralph Wangemann ist vom Aufsichtsrat des Unternehmens für weitere drei Jahre zum Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der Opel Automobile GmbH bestellt worden. Die Entscheidung wurde bei der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag getroffen.



„Wir möchten Ralph Wangemann für seinen herausragenden Beitrag in den letzten Jahren danken. Wir sind fest davon überzeugt, dass er weiterhin die ideale Besetzung ist, um Opel als Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor während der Herausforderungen durch den Wandel in der Automobilindustrie zu führen“, sagt Xavier Chéreau, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Opel Automobile GmbH und Chief Human Resources & Transformation Officer bei Stellantis.



„Ich möchte dem Aufsichtsrat für seine anhaltende Unterstützung und sein Vertrauen danken. Ich freue mich darauf, weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft der Marke Opel zu leisten“, erklärt Wangemann.



Der 53-jährige Wangemann ist seit Januar 2019 Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der Opel Automobile GmbH. Seine Karriere begann er 1998 bei General Motors/Opel, als er als Personalreferent für den Bereich Aftersales in das Unternehmen eintrat. Anschließend bekleidete er verschiedene Führungspositionen im Personalwesen in Deutschland und Österreich. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war er stellvertretender Personalleiter Opel/Vauxhall sowie HR Director Deutschland und Labour Relations.