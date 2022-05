Qualitätsoffensive bei Opel läuft auf Hochtouren

Allzeithoch: Einführungsqualität in nur einem Jahr um 25 Prozent verbessert

Ambitioniertes Ziel: Nummer 1 unter den Volumenherstellern in Sachen Qualität

Analyseergebnisse: Neue Methoden zur Fehlervermeidung eingeführt

Aktuell: Topwerte für Opel-Modelle bei ADAC-Pannenstatistik und TÜV-Report

Die Opel-Qualität bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen (LCV) befindet sich auf einem Allzeithoch. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate konnte beispielsweise die Einführungsqualität bei Neuwagen um 25 Prozent gesteigert werden. Dieser Wert ergibt sich aus den intern definierten Produktionsstandards des Herstellers sowie aus der Kundenresonanz innerhalb des ersten Jahres nach dem Kauf. So weisen etwa die zuletzt eingeführten Modelleundvom Start weg eine erstklassige Fertigungsqualität auf – egal ob als effiziente Verbrenner oder batterie-elektrische Stromer.Diese Qualitätsverbesserung hat gute Gründe: Opel hat sich das Null-Fehler-Ziel gesetzt und dafür beispielsweise neue Analysemethoden eingeführt, die in der Produktion vorausschauend wirken. Solche Prognosesysteme erkennen, wenn sich Parameter derartig verändern, dass sie zu möglichen Fehlern in der Fertigung führen könnten und greifen prophylaktisch ein. Die Folge: Es werden erst gar keine fehlerhaften Teile hergestellt, die Produktion läuft ungestört weiter, die Qualität ist gleichbleibend hoch.„Bei Opel und im gesamten Stellantis-Konzern haben wir uns ehrgeizige Qualitätsziele gesetzt. Wir wollen die Nummer 1 unter den Volumenherstellern werden. Überall, wo Fehler ausgeschlossen werden, erhöhen wir die Qualität, steigern die Kundenzufriedenheit und senken gleichzeitig auch unsere Kosten“, sagt Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz.An den deutschen Standorten Rüsselsheim und Eisenach hat zudem der Wechsel auf die jüngste Konzern-Plattform zu weiteren Verbesserungen geführt. Die einheitliche Plattform-Strategie sowie die Reduzierung unnötiger Komplexität sind wichtige Faktoren für die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge. Am Stammsitz von Opel hat vor Kurzem diebegonnen. Hier rollen der fünftürigesowie zeitnah auch der Kombimit deutscher Präzision vom Band. In Eisenach werden alle Versionen vomin bester Qualität gefertigt. Dies belegt auch der jüngste, in dem das SUV-Flaggschiff von Opel unter allen 128 überprüften Modellen auf einem hervorragenden 11. Gesamtrang landet. Darüber hinaus zeichnen sich bei der ganz aktuell veröffentlichtenOpel-Modelle unterschiedlichster Klassen vom Grandland über denbis zum ADAM durch ihre niedrige Pannenanfälligkeit und damit als zuverlässige Gebrauchtwagen aus.Die weitere Verbesserung der Langzeitqualität steht ebenfalls im Fokus der Opel-Ingenieure. Dafür wurde die Zusammenarbeit mit den Zulieferern intensiviert. Die Entwickler sprechen hier von „Robustheit“, wenn Laufzeiten und Standards für Teile und Komponenten definiert werden. Neben den bekannten Kundenzufriedenheitsstudien werten die Qualitätshüter aus Rüsselsheim zudem auch Kritik wie Anregungen in Foren und anderen Social Media-Kanälen aus. Darüber hinaus werden die Opel-Händler so früh wie möglich eingebunden, um von ihnen aus Kundensicht zu erfahren, wo weitere Verbesserungen möglich sind. Jedes Feedback wird ernst genommen und als Chance zur Qualitätssteigerung gewertet.