Praktisch, robust, vielseitig: Das Zubehör für den neuen Opel Frontera

Rüsselsheim. Sommer, Sonne, Familienurlaub. Schon bald werden bei vielen die Koffer gepackt und es geht auf große Tour. Der ideale Begleiter dafür ist der neue, der vor kurzem seinegefeiert hat. Das robust gestaltete, erschwingliche und in jeder Variante elektrifizierte Familien-SUV bietet viel Platz für Eltern, Kinder, Haustiere und Gepäck. Für die ebenso angenehme wie unterhaltsame Fahrt in den Urlaub hält der Frontera nicht nur zahlreiche clevere Lösungen bereit – Opel hat auch vielfür alle Anforderungen auf längeren und kürzeren Strecken im Angebot.Die Auswahl reicht von unterschiedlichsten Dachboxen über Fahrrad- und weitere Lastenträger bis hin zum passenden Dachzelt. Matten und Haltenetze sorgen für einen aufgeräumten, sauberen Innenraum, und Sonnenprotektoren schützen im Sommer vor allzu grellem Sonnenlicht. So wird die Fahrt in den Norden oder Süden zum entspannten Erlebnis. Und fürs echte Frontera-Feeling gibt es im Opel Lifestyle Shop eine eigenemit attraktiven Accessoires.Schon das klare und robuste Design des Opel Frontera zeigt: Das geräumige SUV ist– und für die große Urlaubsfahrt. Mit aufgestellten Rücksitzen bietet der Frontera Platz für fünf Personen und bis zu 460 Liter Ladevolumen; werden die Sitze umgeklappt, wächst das Fassungsvermögen auf bis zu rund 1.600 Liter. Wollen zeitweise bis zu sieben Familienmitglieder oder Freunde im SUV unterwegs sein, kann der Frontera Hybrid mit Siebensitzer-Paket geordert werden. Und um dann trotzdem Reisetaschen, Freizeitgerät und Co mitzunehmen, hat Opel passende Lösungen parat.Beim Opel-Zubehör finden Frontera-Kundenin unterschiedlichen Größen. Sie bieten Fassungsvermögen von 300 bis 500 Liter – und damit viel Platz für weiteres Gepäck. Allen Dachboxen gemein: Sie passen sich mit ihrem modernen Design harmonisch an die Linienführung des Frontera an und tragen mit ihren aerodynamischen Profilen zu effizientem Kraftstoff- und Energieverbrauch bei.Für den Aktivurlaub können Frontera-Fahrer ihr SUV außerdem mit Fahrradträgern bestücken – je nach Vorliebe am Heck oder auf dem Dach. Dernimmt ein Fahrrad bis zu 20 Kilogramm auf, am Heck lassen sich nach Bedarf Fahrradträger füroderBikes auf der Anhängerkupplung montieren. Besonders praktisch: Der einfache Zugang zum Kofferraum bleibt gewährleistet, da die Heckträger über einen Abklappmechanismus via Fußpedal verfügen. Und um das Fahrrad gar nicht erst auf den Träger heben zu müssen, gibt es den. Über eine Schiene lässt sich das Rad so auf den Heckträger hinaufschieben oder – am Zielort angekommen – herunterrollen.Outdoor-Abenteurer finden zudem ein besonderes Highlight im Opel-Zubehörangebot für den Frontera: das. Es bietet mit einer Schlaffläche von rund 2,10 x 1,2 Metern Platz für bis zu zwei Personen und lässt sich leicht auf- und abbauen. Der Zutritt erfolgt über eine seitlich angebrachte Leiter. Und da das Wetter nicht immer mitspielt, besteht das Außengewebe aus witterungsbeständigem, strapazierfähigem Material und hält auch rauen Bedingungen stand. So ausgestattet, wird der neue Frontera zum rundum praktischen Begleiter für den Camping-Trip.Damit auch die Kleinsten im Opel Frontera sicher reisen, können Eltern aus diversen, nach modernsten Standards entwickeltenwählen, in dem es sich der Nachwuchs mit einem Gewicht zwischen 9 und 36 Kilogramm bequem machen kann. Ebenso clever für kleinere vierbeinige Familienmitglieder ist die. Dank weicher, leicht zu reinigender Bodenmatte fühlen sich auch die Katze oder ein kleiner Hund während der Fahrt wohl. Und ist der Vierbeiner doch ein wenig größer, findet er in seiner Hundebox im Heck Platz, das sich oberhalb der Rücksitzlehne mit einem Absperrgitter vom Passagierabteil trennen lässt. Dies erhöht die Sicherheit für Mensch und Tier gleichermaßen. Für Ordnung und Sauberkeit sorgen weitere Transportlösungen wie beispielsweise eine wendbare Laderaumschale oder flexible Kofferraumnetze.Darüber hinaus hält Opel für den batterie-elektrischenzahlreiche Ladelösungen bis hin zumbereit. Auf diese Weise kann das lokal emissionsfrei betriebene Familien-SUV so gut wie überall Energie nachladen. Das macht die grenzüberschreitende Reise noch entspannter.Echte Frontera-Fans können mit weiteren Accessoires Zeichen setzen: Imgibt es eine eigene, attraktive. Im robusten SUV-Design mit charakteristischen schwarz-orangefarbenen Highlights sorgen Artikel wie die hochwertigengenauso wie das multifunktionale, das in seinem markanten Look zahlreiche Helfer vom Schraubenschlüssel bis zum Flaschenöffner vereint, oder der viele Motive bietendefür einen Wiedererkennungseffekt an jedem Ort. Und Liebhaber und Sammler können sich über den Frontera als detailgenaues Modellauto im Maßstab 1:43 freuen – wahlweise im Farbtonoder