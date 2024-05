Perfekt als Alltags- und Reisemobil: Der Opel Zafira als Crosscamp Urban Camper Full und Crosscamp Urban Camper Lite

Für den gemeinsamen Camping-Trip: Drehbare Vordersitze und bis zu vier Schlafplätze inklusive Panorama-Aufstelldach

Crosscamp Full: Komplett eingerichtet mit Einbauschränken und Küchenzeile

Crosscamp Lite: Universell einsetzbarer Allrounder mit hochvariablen Einbauten

Der Opel Zafira ist der perfekte Großraum-Pkw, wenn es mit Freunden oder Familie auf Tour gehen soll. Das sehen auch die Spezialisten vonso. Sie verwandeln den Zafira in einen ebenso praktischen wie flexiblen und komfortablen– und das gleich in doppelter Ausführung: Derempfiehlt sich als praktisches Alltagsfahrzeug, das dank seiner flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten zum optimalen Begleiter für den Kurztrip wird. Derwartet bereits mit vielen festen Einbauten auch für die längere Urlaubsfahrt auf.Beiden Crosscamp-Varianten auf Opel Zafira-Basis gemein: Die 4,95 Meter langen Fahrzeuge rollen mit bis zu vier Schlafplätzen vom Hof und bieten mit zahlreichen Opel-Assistenzsystemen bis hin zur Rückfahrkamera mit 180 Grad-Rundumsicht und Vogelperspektive höchste Sicherheit auf der Fahrt und beim Rangieren. Standardmäßig erhöhen Ausstattungen wie die um 180 Grad drehbaren Sitze von Fahrer und Beifahrer, Wärme- und Schallschutzverglasung, Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik sowie der pflegeleichte Sandwichfußboden in Holzoptik den Reisekomfort weiter. Außen sind – ebenfalls serienmäßig – beiderseitig Kederleisten verbaut, die am Urlaubsort den sicheren Halt für Sonnensegel, Vorzelte oder Markisenträger ermöglichen. Und praktisch, falls der Weg zum Sightseeing in die Stadt führen sollte: Mit einer Höhe von nur 1,99 Metern stehen Crosscamp Urban Camper-Fahrern die meisten Parkhäuser offen.Dermit bis zu fünf Sitzplätzen ist – wie sein Name schon sagt – ein vollwertiger Camper für den Familienurlaub. Mit seinen vielfältigen Einrichtungen eignet er sich als verlässlicher Partner beim Biken genauso wie zum Surftrip ans Meer oder zur Skitour in die Berge. Im Innenraum ist ein Küchenblock untergebracht, der eine integrierte Spüle mit jeweils 10 Liter Kapazität für Frisch- und Abwasser bietet. Der zweiflammige Gaskocher wird über eine 2,8 Kg Gasflasche versorgt. Ein Stauschrank, ein Staunetz unter dem Schlafboden sowie ein Heckdachschrank komplettieren die serienmäßigen Ablagemöglichkeiten. Um die täglichen kleinen Arbeiten zu erleichtern, ist ein Multifunktionstisch mit an Bord, und elektronische Geräte lassen sich über vier 12-Volt- und weitere drei 230-Volt-Steckdosen anschließen. Das alles bedeutet Praxisnutzen mit Style-Effekt: Denn die Möbelfronten sind in einer monochromen und robusten Steinoptik gehalten.In der Nacht kommen bis zu vier Personen im Crosscamp Urban Camper Full zur Ruhe. Im „Erdgeschoss“ lässt sich die Sitzbank auf eine 114 x 199 Zentimeter große Liegefläche ausbreiten. Zwei weitere Schlafplätze stehen ein Stockwerk höher zur Verfügung – direkt im bei Crosscamp serienmäßigen Aufstelldach. Wer sich hier auf 120 x 200 Zentimetern bettet, genießt durch drei Panoramafenster im aufgestellten Dach beim Einschlafen und Aufwachen beste Aussichten auf die Natur.Während sich der Crosscamp Urban Camper Full gerade auch für die längere Urlaubsfahrt empfiehlt, punktet derals universell einsetzbarer Allrounder. So bietet der Camper für den Großeinkauf, Umzug oder ganz einfach als Familien-Shuttle jede Menge Platz – auf Wunsch für bis zu sieben Personen. Flexible Verstaumöglichkeiten sind bei der Lite-Version Trumpf, denn die festen Einbauten sind hier auf das Nötige beschränkt. Dazu zählen ein zum Heck ausziehbarer Gaskocher, die Aufbaubatterie und Stauraum für eine 1,8-kg-Gasflasche. Neben der zweiten – hier ebenfalls serienmäßigen – Schiebetür auf Fahrerseite befindet sich eine herausnehmbare Staubox, die auch am Heck befestigt oder bei Nichtgebrauch komplett aus dem Fahrzeug genommen werden kann. Damit ist der Crosscamp Urban Camper Lite für die (Übernachtungs-)Fahrt ins Grüne bestens gerüstet. Der Kocher fungiert als Outdoor-Küche und muss nur ausgeklappt werden. Und für Erfrischungsgetränke findet eine optional erhältliche Kühlbox mit 13 Liter Volumen zwischen den Vordersitzen Platz.Gemütlich wird’s bei Nacht: Die Sitzbank lässt sich im Lite in wenigen Handgriffen zum Doppelbett umbauen, so dass sich hinter den Vordersitzen über die gesamte Innenraumbreite eine Liegefläche von140 x 199 Zentimetern erstreckt; und im Obergeschoss finden zwei weitere Personen auf 120 x 200 Zentimetern gemütlich Platz. Für die Beleuchtung bei Nacht sind hier dann auf Wunsch zwei Schwanenhalsleuchten inklusive USB-Steckdose zum Laden von Smartphones und Co. an Bord.Darüber hinaus hält Crosscamp viele zusätzliche Sonderausstattungen bereit, um die Urlaubs- und Freizeitcamper auf Opel Zafira-Basis zu individualisieren. Zusammen mit drei weiterenbieten die Outdoor-Experten so ein breites Angebot an individuellen Alltags- und Reisemobilen für alle Bedürfnisse.Weitere Informationen zu den Fahrzeugen, Antriebsvarianten sowie Ausstattungsmöglichkeiten und Preisen finden sich auf