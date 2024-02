„Painting with Light“: Der Opel Experimental sieht bei Dunkelheit

German Energy: Opel Experimental füllt die drei Markensäulen mit neuem Leben

Wegweisend: Innovative Markenstudie zeigt die Zukunft „mitdenkender“ Lichttechnik

Intelligent: Fahrzeug erkennt mit immersiver Sicherheitstechnologie Gefahren früher

Stimmungsvoll: Neues Video macht mit nächtlichem Experiment Lichtvisionen sichtbar

Greenovation: Der Opel Experimental ist vollelektrisch und verringert damit den CO 2 -Fußabdruck.

-Fußabdruck. Detox: Er ist mutig und klar gestaltet und dabei auf das Wesentliche fokussiert.

Modern German: Er begeistert mit seinen beeindruckenden Proportionen, intelligenten Aerodynamik-Lösungen, einer hocheffizienten Raumausnutzung sowie modernster Lichttechnologie samt erstmals beleuchtetem Opel-Blitz.

Der visionäre, den CEO Florian Huettl der Öffentlichkeit erstmals auf der IAA Mobility 2023 in München präsentierte, gibt den Blick auf die Zukunft der Marke frei. Diese lässt sich mit drei Worten charakterisieren:Diese „German Energy“ bringt der Opel Experimental im neuen Videozum Ausdruck. Es nimmt die Zuschauer mit auf ein nächtliches Experiment und macht die Vision künftiger immersiver Licht- und Sicherheitstechnologien sichtbar. Zugleich unterstreicht es, dass innovative Lichttechnologie in Zukunft viel mehr können wird, als den Fahrweg und die Umgebung exakt auszuleuchten. Sie erhöht die Sicherheit und den Komfort und weckt zugleich Emotionen.Für die Kunden wegweisende und beste Lichttechnologien verfügbar zu machen, hat bei Opel seit jeher Tradition. Das stellt schon die kontinuierliche Weiterentwicklung des ausgezeichneten Intelli-Lux LEDMatrix und Pixel Lichts unter Beweis, die Opel für viele Modellreihen vonüberundbis zumanbietet. Dank der adaptiven Intelli-Lux LEDScheinwerfer sind Opel-Fahrer bei Dunkelheit stets mit situationsgerecht bester Sicht unterwegs, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu blenden.„Die Entwicklung geht hier mit großen Schritten voran“, sagt Philipp Röckl, Global Lead – Complex Lighting bei Stellantis. „Konnten wir vor wenigen Jahren einzelne ‚Lichtblöcke‘ ausblenden, lassen sich die situativ auszublendenden Stellen nun immer exakter und nahtloser erfassen.“ Dazu werden schon bald HD-Pixel-Systeme auf Micro-LED-Basis beitragen, die über eine noch höhere Auflösung als bisher verfügen und dabei zugleich höchste Energieeffizienz bieten. „Zudem müssen wir das Licht zukünftig digital denken. Die heute standardmäßigen Lichtsteuergeräte reichen bei der hohen Anzahl an Pixeln nicht mehr aus. Wir arbeiten bereits jetzt schon an zentralen Fahrzeugarchitekturen, welche die grafische Darstellung des Lichts ermöglichen“, ergänzt Röckl.Wie diese Zukunft aussehen kann, zeigt der wegweisende Opel Experimental, das Sinnbild von „German Energy“. Im Innenraum lassen elektrochrome Materialien die Passagiere in ein atmosphärisches Licht eintauchen und vermitteln so einen hohen Wohlfühlfaktor. Darüber hinaus weisen die reaktiven Stoffe praktische Eigenschaften auf: Befindet sich beispielsweise ein Fahrzeug, Fahrradfahrer oder Fußgänger im toten Winkel des Opel Experimental, erscheint eine farbliche Warnung an der Innenseite der jeweiligen Tür genauso wie im Head-up-Display. Zusätzlich wird die von Kameras aufgenommene seitliche Außenansicht als Bild auf die innere Türfläche projiziert. So entsteht ein visueller „Transparenz-Effekt“, der den Blick nach draußen ermöglicht und damit die Übersicht weiter steigert. So kann die neue reaktive Technologie sowohl die Stimmung und den Wohlfühlfaktor in der Kabine als auch die Sicherheit von Fahrer, Passagieren und übrigen Verkehrsteilnehmern mit atmosphärisch wechselndem Licht erhöhen. Genau das nennt Opel „Painting with Light“.Im nächtlichen „Painting with Light“ Video zeigt der Opel Experimental darüber hinaus, wie künftige Lichttechnologie den Blick auf völlig außergewöhnliche Weise erweitern kann. Dank immersiver, digitaler Sicherheitstechnologien erkennen Fahrzeuge wie der Opel Experimental die Fußgänger auf den ersten Blick – deutlicher und heller als jemals zuvor. Die auf Augmented Reality basierende Technologie leuchtet daraufhin als Warnsignal pulsierend auf und stellt weitere wichtige Botschaften und Signale für Fahrer und Verkehrsteilnehmer durch Hologramme dar.„Wir wollen nicht nur das Licht für den Fahrer, sondern auch für die Kamera optimieren, so dass diese mithilfe von KI Menschen und Tiere noch besser erkennen kann“, führt Philipp Röckl aus. Licht-, Kamera- und Sensortechnik sowie Algorithmen müssen für die zukünftige Weiterentwicklung perfekt zusammenspielen, so dass die in jeder Situation vorausschauenden und damit sicherheitssteigernden Fähigkeiten des Autos optimiert werden können. Im Video kann der Experimental dank dieser Kombination bei minimaler Beleuchtung Hindernisse frühzeitig erkennen und reagieren.Wie Lichtsignale zugleich Emotionen wecken und die Sicherheit steigern können, hat Opel bereits mit dem preisgekröntengezeigt. Überall, wo das hochmoderne Unikat im Retro-Look auftaucht, zieht es bewundernde Blicke auf sich. Das liegt nicht zuletzt an der Front des Manta GSe, die den innovativen Opel Pixel Vizor trägt. Denn über den Pixel Vizor kann das Fahrzeug mit seiner Umwelt kommunizieren. So laufen Statements wie „My German heart has been ELECTRified“ oder „I am on a zero e-mission“ als Schriftzug über die Front.An dieser „Lichtkommunikation der Zukunft“ arbeiten die Ingenieure kontinuierlich weiter, um so die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Wie diese Entwicklungen künftig einmal aussehen könnten, macht das neue, atmosphärisch gestaltete Opel-Video „Painting with Light“ schon jetzt exemplarisch auf beeindruckende Weise greifbar.