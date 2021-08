Opel wünscht seinen Partnern Jürgen Klopp und Borussia Dortmund viel Erfolg in der neuen Fußball-Saison

Gemeinsam stark: Opel feiert mit Klopp und dem BVB die jeweils zehnte partnerschaftliche Saison in Folge

Heiß auf die Premier League: Jürgen Klopp tritt mit seinen Reds bei Norwich City an

Zum Bundesliga-Auftakt: BVB-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag

Neue Staffel der Kultserie: Trainer und Spieler im BVB-Quiztaxi Opel Zafira-e Life

Begeisterung für die Basis: Opel und Händler engagieren sich im Breitensport

Am Samstag um 18:30 Uhr heißt es wieder Daumen drücken. Dann starten die beiden Opel-Partner Borussia Dortmund und Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool zeitgleich in die neue Fußball-Saison 2021/22. Der BVB empfängt zur Top-Partie des ersten Spieltages Eintracht Frankfurt, Jürgen Klopp spielt mit seinen „Reds“ beim Premier League-Aufsteiger Norwich City. Opel genauso wie beide Partner sind „heiß“ auf die neue Saison. Denn sowohl Jürgen Klopp und seine Mannen als auch die Borussen wollen auch diesmal ein gewichtiges Wort bei der Titelvergabe mitreden. Zudem konnten sich beide Klubs in der vergangenen Spielzeit in einem dramatischen Saisonfinale die Teilnahme an der Champions League sichern, deren Auslosung der Gruppenphase am 26. August stattfindet. Zu einem Aufeinandertreffen des ehemaligen und des aktuellen Klopp-Klubs kann es allerdings frühestens im Achtelfinale kommen. Die Fans können sich also auf eine rundum spannende Saison freuen – genauso wie Opel. Der Hersteller startet gemeinsam mit dem Welttrainer Jürgen Klopp und dem DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund bereits in die jeweils zehnte gemeinsame Saison in Folge. Das ist Fußballbegeisterung pur!Opel-Markenbotschafter Jürgen Klopp stand bereits 2013 mit dem BVB sowie 2018 und 2019 mit Liverpool im Finale der Champions League, die er im dritten Anlauf schließlich gewann. Darüber hinaus hat er erreicht, was noch keiner vor ihm geschafft hat: Im vergangenen Winter kürte der Fußball-Weltverband FIFA Jürgen Klopp zum zweiten Mal in Folge zum Welttrainer des Jahres. Logisch, dass der auf der Fußballbühne seit Jahren erfolgreiche und unverwechselbare Charaktertyp seine „Reds“ auch in der neuen Saison zu Höchstleistungen antreiben will.Die Generalprobe für den Bundesligaauftakt hätte für Klopps ehemaligen Klub Borussia Dortmund kaum besser laufen können. Mit einem zu jeder Zeit ungefährdeten 3:0-Sieg beim Drittligisten Wehen-Wiesbaden konnten die Borussen die erste Hürde auf dem Weg zur Titelverteidigung im DFB-Pokal erfolgreich nehmen, den sie im Mai zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte geholt hatten.Gut vorbereitet haben sich die Profis rund um das Trainergespann Marco Rose und Alexander Zickler jedenfalls – auf und neben dem Übungsgelände im schweizerischen Bad Ragaz. Dort mussten sie in zahlreichen Trainingseinheiten nicht nur den Ball zielsicher im Tor unterbringen, sondern auch den einen oder anderen „Wissenstreffer“ landen. Denn die malerische Landschaft bildete die Kulisse für die neue Staffel des kultigen BVB-Quiztaxis. Das Format, in dem „Chauffeur und Quizmaster“ Nobby Dickel den BVB-Akteuren knifflige Fragen stellt, begeistert seit Jahren die Fans. Viele Millionen Zuschauer konnte Opel so bisher über alle digitalen Plattformen mit den kurzweiligen Episoden erreichen. Bei den drei neuen Folgen der Serie spielt der Opel Zafira-e Life eine Hauptrolle. Als „rollendes Studio“ war der emissionsfreie Van vollelektrisch und nahezu geräuschlos in Bad Ragaz unterwegs. Neben Marco Reus, Erling Haaland und vier weiteren BVB-Profis stellten sich diesmal auch die Trainer den Fragen. Mitraten und mitlachen ist also dringend erlaubt!Begeisterung für den Fußball will Opel zugleich auch an der Basis wecken. Deshalb geht das Engagement des Herstellers seit vielen Jahren weit über die Kooperationen mit den Profis hinaus. Sollen auch künftige Erfolge gefeiert werden, ist der Nachwuchs entscheidend. Deshalb organisiert Opel gemeinsam mit Borussia Dortmund immer wieder Fußball-Feriencamps oder Turniere für die ganze Familie. Und schließlich spielen die Opel-Händler deutschlandweit eine wichtige Rolle: Sie unterstützen in vielfältigen Aktionen den Breiten- und Nachwuchssport. Dazu stellen sie den Mannschaften beispielsweise Trikotsätze oder Bälle sowie weiteres Equipment bereit – auch in der neuen Saison.