Opel wächst im Oktober bei Pkw-Neuzulassungen und -Marktanteil in Deutschland

Pkw-Neuzulassungen legen um 16,7 Prozent zu

Pkw-Marktanteil steigt auf 5,7 Prozent

Opel Corsa- und Astra-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahresmonat mit deutlichem Plus

Opel hat im Oktober auf dem deutschen Heimatmarkt gepunktet: Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wurden insgesamt 13.240 Pkw des Rüsselsheimer Herstellers neu zugelassen. Damit wurde das Ergebnis aus dem Vorjahresmonat um 16,7 Prozent gesteigert. Der Pkw-Marktanteil von Opel lag damit bei 5,7 Prozent. Im Vorjahresmonat betrug dieser 5,2 Prozent. Der kombinierte Marktanteil von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen lag nach vorläufigen internen Zahlen sogar bei 5,9 Prozent (Oktober 2023: 5,5 Prozent).Positiv fällt auch die Bilanz des gesamten bisherigen Jahresverlaufs aus – mit mehr als 148.000 Pkw- und LCV-Verkäufen und einem Wachstum um rund zehn Prozent im Vergleich zu den ersten zehn Monaten des Vorjahres. Dies bedeutete gleichzeitig einen Marktanteil von 5,7 Prozent (Januar-Oktober 2023: 5,2 Prozent).Vor allem derund derwaren Treiber des Wachstums: Der Corsa legte im Oktober nach vorläufigen internen Zahlen mit über 4.800 Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 30 Prozent zu. Der Astra übertraf mit mehr als 4.000 Neuzulassungen das Ergebnis aus dem Vorjahresmonat um rund 73 Prozent.„In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld haben wir in Deutschland ein starkes Oktober-Ergebnis eingefahren. Unsere Bestseller Astra und Corsa kamen dabei besonders gut bei unseren Kunden an und setzten ihren positiven Jahresverlauf weiter fort. Das ist ein hervorragender Start in das wichtige vierte Quartal des Jahres“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger.