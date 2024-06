Opel und Bandwerk bringen Uhrenarmbänder im Manta A-Style heraus

„TIMELESS ENERGY Collection“: Aus originalen Opel Manta A-Sitzen werden exklusive Bänder für Apple-Armbanduhren

Stylish, einzigartig, ressourcenschonend: Upcycling-Armbänder unterstreichen „Greenovation“-Ansatz von Opel

Ikone: Legendäres Coupé bereits Inspiration für Opel Vizor und vollelektrisches Manta GSe-Konzept

Ressourcenschonende Fahrzeuge und Mobilitätskonzepte auf die Straße bringen und dazu nachhaltige, stylishe Markenaccessoires entwerfen – für Opel sind dies zwei Seiten derselben Medaille. Das unterstreicht die deutsche Automarke mit dem Blitz-Logo durch die Kooperation mit Bandwerk. Opel und die für Qualitäts-Accessoires bekannte deutsche Manufaktur arbeiten zusammen an einer Serie von limitierten Armbändern für Apple-Uhren. Vom wegweisenden ikonischeninspiriert, bringen Opel und Bandwerk in Kürze die „TIMELESS ENERGY Collection“ heraus. Den Gedanken des Manta GSe, die Brücke von der reichen Opel-Historie zur nachhaltigen Zukunft zu schlagen, greifen auch die exklusiven Armbänder für Apple-Uhren auf. Die „TIMELESS ENERGY Collection“ spricht Trendsetter und Traditionalisten gleichermaßen an, denn sie ist aus den schwarzen Vordersitzen des legendären Manta A von 1970 gefertigt und upcycelt den Original-Bezug der Sitze zu einzigartigen Uhrenarmbändern. Die neue Kollektion wird erstmals amzum Jubiläum vonzu sehen sein.„Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle bei unserem Greenovation-Ansatz. Bereits in diesem Jahr werden wir mindestens eine batterie-elektrische Variante in jeder Baureihe anbieten. Zugleich erhöhen wir den Anteil recycelter Materialien über unser gesamtes Produktportfolio hinweg und arbeiten daran, jeden Aspekt unseres Geschäfts CO-neutral zu gestalten. Mit der Bandwerk-Kooperation gehen wir nun noch einen Schritt weiter. Dieses Projekt ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir Ressourcen schonen – indem wir aus Stoffen, die in der Vergangenheit weggeworfen worden wären, etwas attraktives Neues erschaffen“, sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann.„Der Opel Manta GSe hat uns dazu inspiriert, ein Uhrenarmband für Apple Watches zu entwickeln, das den Zeitgeist reflektiert. Ein zeitloses Band, das aus der Vergangenheit ein Stück nachhaltige Zukunft macht. Mit deutscher Präzision und Liebe zum Detail haben wir in höchster Fertigungskunst 125 Apple-Uhrenarmbänder aus originalen Manta-Sitzen upgecycelt – passend zum Opel-Jubiläum und dem Anspruch der Marke, stets voranzugehen“, führt Bandwerk-Gründer Jonas Burgmann aus.Die erste Idee zu der außergewöhnlichen Kooperation zwischen der deutschen Automarke Opel und Bandwerk, die sich auf Qualitäts-Accessoires für Apple-Produkte spezialisiert haben, entstand 2023. Im vergangenen Jahr sollte das Brand Design Studio Vorschläge unterbreiten, wie sich der „Greenovation“-Ansatz von Opel weiter ausbreiten lässt. Schließlich will der Hersteller in Einklang mit der von Stellantis angestrebten Kreislaufwirtschaft und dem klaren eigenen Fokus, die individuelle Mobilität nachhaltiger zu gestalten, in jedem Bereich Emissionen und Abfallprodukte reduzieren. Bei den Treffen zwischen den Teams von Bandwerk und Opel wurden schnell die natürlichen Gemeinsamkeiten und das Bemühen der beiden Marken deutlich, attraktive nachhaltige Lösungen zu bieten. Daraus entwickelten sich rasch konkrete Ideen – wobei der legendäre Opel Manta A eine Schlüsselrolle spielte.Das Ergebnis der Kooperation ist ein einzigartiges, mutig designtes Uhrenarmband, das mit modernsten Technologien aus Teilen des Original-Manta-Sitzbezuges geschaffen wurde. Der gelbe Rahmen und das Blitz-Muster im Armband mit Anti-Transpirations-Effekt orientieren sich wie der Manta GSe an der klaren, auf das Wesentliche fokussierten Designphilosophie von Opel. Komplettiert wird das Design durch einen speziell geformten Manta-Metallbügel, mit dem sich das Armband schließen lässt.Der Manta A ist eines von zahlreichen legendären Modellen, die Opel in 125 Jahren Automobilbau auf den Markt gebracht hat. In den 1970er Jahren beeindruckte das Coupé mit Heckantrieb durch sein außergewöhnliches Handling und unverwechselbares Design. Bis heute dient der Manta für die Marke mit dem Blitz als wichtige Inspiration. So orientiert sich das neue charakteristische Markengesicht Opel Vizor, den das Team um Designchef Mark Adams für alle aktuellen Modelle entworfen hat, an der Front des Manta A. Und 2021 präsentierte Opel den vollelektrischen– ein Konzeptfahrzeug im Original-Manta-Design, aber anstelle des früheren Vierzylinder-Aggregats der 1970er mit einem hochmodernen 108 kW (147 PS) starken Elektromotor ausgestattet. In Zusammenarbeit mit Bandwerk erweckt Opel nun einmal mehr das Kult-Auto zum Leben – und unterstreicht dabei zugleich den „Greenovation“-Ansatz, indem die Bezüge von zwei schwarzen Original-Manta-Vordersitzen zu stylishen Uhrenarmbändern weiterverarbeitet werden.Die „TIMELESS ENERGY Collection“ bildet den Auftakt zu mehreren Apple-Kollektionen. Als Weiteres werden Accessoires folgen, die Anleihen an den Opel GSe-Modellen und der visionären Markenstudie Experimental nehmen.