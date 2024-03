Opel steigert Neuzulassungen in Deutschland um mehr als 26 Prozent zum Vorjahresmonat

Starkes LCV-Geschäft: Verkäufe bei leichten Nutzfahrzeugen steigen um 79 Prozent

Besonders gefragte Baureihen: Opel Astra und Corsa mit starken Ergebnissen

Opel hat seinen Erfolgskurs auf dem deutschen Heimatmarkt im Februar fortgesetzt: Nach internen Zahlen wurden im vergangenen Monat rund 13.600 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (LCV) des Rüsselsheimer Herstellers zugelassen. Dies ist ein Zuwachs um 26,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Marktanteil lag im Februar bei 5,6 Prozent und damit deutlich über Vorjahr (2023: 4,8 Prozent). Im bisherigen Jahresverlauf liegt der Marktanteil bei 5,9 Prozent – ein Plus von 1,4 Prozentpunkten im Vergleich zu 2023.Die leichten Nutzfahrzeuge trugen auch im Februar maßgeblich zum starken Ergebnis von Opel bei. Die Neuzulassungen stiegen im Vorjahresvergleich um 79 Prozent. Der Marktanteil lag bei starken 8,1 Prozent (2023: 5,6 Prozent).Besonders der nun in allen Varianten verfügbare Opel Astra sorgte im vergangenen Monat für Rückenwind. Das Ergebnis aus dem Vorjahresmonat wurde mit gut 3.700 Neuzulassungen mehr als verdreifacht. Der Bestseller Opel Corsa war mit rund 3.400 Neuzulassungen ebenfalls ein Erfolgsgarant. Insgesamt wurden nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) im Februar 11.571 Opel-Pkw neu zugelassen und damit 20,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.„Der Februar hat unseren gelungenen Start in das Jahr 2024 bestätigt. Dabei haben sich sowohl der Astra als auch der Corsa besonders gut verkauft. Unsere leichten Nutzfahrzeuge erzielten zudem ein hervorragendes Ergebnis. Unsere Fahrzeuge kommen bei den Kunden an“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger.