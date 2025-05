Opel steigert Marktanteil und Absatz im April in Deutschland deutlich

Signifikantes Plus von 20,7 Prozent bei den Pkw-Zulassungen im April

Kombinierter Marktanteil aus Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bei 5,1 Prozent

Opel ist im April in Deutschland deutlich gewachsen: Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden rund 11.500 Opel-Pkw neu zugelassen – 20,7 Prozent mehr als im April des Vorjahres. Damit erzielte der Hersteller aus Rüsselsheim einen Pkw-Marktanteil von 4,7 Prozent nach 3,9 Prozent im Vorjahr.Der Gesamtmarktanteil bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen lag im April auf dem bedeutenden deutschen Heimatmarkt nach vorläufigen internen Zahlen bei 5,1 Prozent (2024: 4,5 Prozent).Wie bereits in den Vormonaten kristallisiert sich dererneut als Bestseller heraus. Der Corsa war in den vergangenen vier Jahren sowie im ersten Quartal 2025. Auch derhat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt.Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger blickt optimistisch auf die kommenden Monate: „Wir freuen uns über den Aufschwung im April auf unserem deutschen Heimatmarkt. Unsere Erfolgsmodelle Corsa und Astra sind sehr beliebt bei den Kunden. Mit unserem neuesten Modell, das am Samstag, den 10. Mai 2025, seinefeiert, komplettieren wir unser SUV-Portfolio optimal. Der Frontera ist der passende Alltagsheld für unsere Kunden.“