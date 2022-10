Opel ruft junge Designer auf: Kreiere Dein einzigartiges Opel Rocks e-Konzept!

„Du entwirfst das Design – wir bauen es“: Opel startet Rocks-e-Design-Contest

Weltweit: Social-Media-Kampagne für Design-Studenten bis 27 Jahre

Opel ganz nah: Siegerentwurf wird als Einzelstück beim deutschen Hersteller gebaut

Opel will ein ganz spezielles Einzelstück des batterie-elektrischenbauen. Das innovative Opel-SUM („Sustainable Urban Mobility“) für Zwei eröffnet als lokal emissionsfreies Leichtkraftfahrzeug jungen Fahrern ab 15 Jahrenden Einstieg in die individuelle Elektromobilität – deshalb lädt Opel jetzt auch rund um den Globus Nachwuchskünstler dazu ein, ihr individuelles Rocks-e-Designkonzept zu entwerfen.Der von Opel ins Leben gerufenerichtet sich als Social-Media-Contest an junge Kreative. Nicht-professionelle kreative Talente und Design-Studenten im Alter von 18 bis 27 Jahre können ihre ausgefallenen, coolen oder auch verrückten Rocks‑e-Design-Entwürfe ansenden – und Opel wird den Siegerentwurf als Rocks-e-Unikat bauen.„Die Rocks-e-Design-Challenge ist ein außergewöhnlicher Weg für ein junges Publikum, um mit Opel in engen Kontakt zu kommen. Der offene Design-Wettbewerb wird für unseren einzigartigen Rocks-e weitere Aufmerksamkeit und Begeisterung entfachen“, sagt Opel-Designchef Mark Adams imEine aus Opel-Experten und Influencern bestehende Jury wählt schließlich den Siegerentwurf aus. Darüber hinaus wird Mark Adams den Rocks-e-Design-Contest auf seinempersönlich begleiten.