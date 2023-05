Opel mit drei Publikumslieblingen bei der New Mobility Rallye 2023

Elektrifizierte Erfolgsträger: Neuer Opel Astra Sports Tourer GSe, Mokka Electric und Corsa-e

Am 12. Mai: Veranstaltung lenkt bereits zum siebten Mal Fokus auf alternative Antriebe

Elektrifizierte Autos zählen heute zum Alltag. Doch wie vielfältig lokal emissionsfreie Antriebskonzepte sein können, ist vielen nicht bewusst. Deshalb stehen diese bei derim Mittelpunkt. In wenigen Tagen, genauer: am 12. Mai, gehen bereits zum siebten Mal Fahrzeuge mit alternativen Antrieben an den Start. Opel ist mit gleich drei preisgekrönten, erfolgreichen Modellen dabei. Top-Dynamik mit Verantwortung verspricht das neue Spitzenmodellmit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Darüber hinaus zeigen der batterie-elektrischeund der Kleinwagen Bestsellerauf der rund 140 Kilometer langen Tour durch Baden-Württemberg, was Elektromobilität zu leisten vermag – und wieviel Spaß lokal emissionsfreies Fahren machen kann.Die neue Opel-Submarke GSe steht für „Grand Sport electric“ – und vereint so höchste Dynamik und Fahrspaß mit Verantwortungsbewusstsein. Mit einer Systemleistung von 165 kW/225 PS und einem maximalen Drehmoment von kräftigen 360 Newtonmeter setzt der neue,Zeichen in seiner Klasse (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,2-1,1 l/100 km, CO-Emission 26-25 g/km; jeweils kombiniert). So sind ein flotter Ampelstart und eine sportliche Höchstgeschwindigkeit garantiert. Aus dem Stand beschleunigt der Sport-Kombi in 7,6 Sekunden auf 100 km/h; bis zu 235 km/h sind drin (135 km/h rein elektrisch). Zu den leistungsorientierten Fahreigenschaften trägt ein spezielles, 10 Millimeter tiefergelegtes Chassis mit spezieller KONI-FSD-Fahrwerkstechnologie (Frequency Selective Damping) bei. Zugleich fährt die Spitzenvariante desbesonders leise und ressourcenschonend vor. Denn dank der 12,4 kWh-Lithium-Ionen-Batterie kann der Plug-in-Hybrid nach WLTPbis zu 63 Kilometer lokal emissionsfrei zurücklegen (EAER City gemäß WLTP: 66-71 km). So hält der Astra Sports Tourer GSe die jeweils passende Leistung bereit, wenn sie gefordert ist. Darüber hinaus ergänzt schon bald der erstmals in der Geschichte des Kompaktklasse-Bestsellers vollelektrischedas Portfolio.Ebenfalls ein Bestseller ist der Opel Mokka. Im vergangenen Jahr landete er bei den kleinen SUV in der Zulassungsstatistik auf Platz 2 – rund 43 Prozent der Verkäufe entfielen dabei auf die batterie-elektrische Variante. Als reiner „Stromer“ also überaus erfolgreich und schon längst bewährt, ist derbei der diesjährigen New Mobility Rallye am Start. Das vollelektrische Kompakt-SUV glänzt nicht nur mit seinem mutigen, klaren Design – schließlich war der Mokka bei seiner Premiere das erste Modell mit dem neuen Markengesicht Opel Vizor und dem volldigitalen Pure Panel-Cockpit. Er überzeugt auch mit seinen Leistungen. Für einen kraftvollen, leisen Antrieb sorgt der Elektromotor mit 100 kW/136 PS Leistung und 260 Newtonmeter maximalem Drehmoment aus dem Stand. Mit der 50 kWh-Batterie sind gemäß WLTP bis zu 338 Kilometerohne Ladestopp drin. Ein regeneratives Bremssystem macht den Mokka Electric noch effizienter. Damit kann er in der Schubphase oder beim Bremsen Energie rekuperieren. Und zum „Nachtanken“ lässt sich die Batterie an einer 100 kW-Gleichstrom-Säule in rund 30 Minuten per Schnellladung bis zu 80 Prozent wieder aufladen.Das Opel-Trio bei der New Mobility Rallye komplettiert schließlich Deutschlands beliebtester Kleinwagen der vergangenen beiden Jahre, der Opel Corsa. Alsbietet er eine batterie-elektrische Reichweite bis zu 353 Kilometer gemäß WLTP. Klein, wendig und praktisch eignet er sich so für unterschiedlichste Alltagsaugaben vom Einkauf bis zum „Elterntaxi“ – und das alles lokal emissionsfrei.