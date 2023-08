Opel mit dem Vivaro auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2023

Ideale Basis: Kompakter Van lässt Reisemobilträume in Halle 16 wahr werden

Hochflexibel: Opel Vivaro in den Längen „M“ oder „L“

Freie Wahl: Batterie-elektrisch oder mit effizienten Turbodieseln

Wohnmobile sowie Camper liegen weiterhin voll im Trend – und die Freiheit, die ein Campingurlaub mit sich bringt, zieht immer mehr Menschen an. So ist fest davon auszugehen, dass sich auch der Caravan Salon 2023 in Düsseldorf (25. August bis 3. September) als Besuchermagnet erweisen wird. Wie im vergangenen Jahr ist Opel auch in diesem Jahr präsent und zeigt den flexiblenauf Stand D42 in Halle 16. Dort werden unter dem Motto „Eine Familie für Familien“ der geräumige Van sowie weitere Konzernmodelle versammelt sein und Stellantis-Experten fachkundig Auskunft geben. Der Vivaro eignet sich als ideale Basis für den Umbau zum Camper – wie er bereits bei zahlreichen Spezialisten auf dieser Messe zeigt.Kunden können beim Opel Vivaro aus den beiden Längen „M“ (4,95 Meter) und „L“ (5,30 Meter) wählen. Der in Düsseldorf präsentierte Vivaro M ist als Zweisitzer konfiguriert, bietet aber auf Wunsch variablen Platz für Insassen und Gepäck. Den bequemen Ein- und Ausstieg zum Passagierabteil ermöglichen manuelle Schiebetüren an jeder Fahrzeugseite, während die dunkel getönte Seiten- und Heckverglasung vor neugierigen Blicken schützt. Beim Antrieb können Reiselustige zwischen dem lokal emissionsfreien batterie-elektrischen Vivaro Electric mit 100kW/136 PS (Akkugröße wahlweise 50 oder 75 kWh) und effizienten 1,5- und 2,0-Turbodieseln mit Leistungen von 75 kW/102 PS bis 130 kW/177 PS wählen.