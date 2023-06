Opel mit Klassikern aus den „Goldenen 60er und 70er Jahren“ auf der ADAC Oldtimerfahrt Hessen-Thüringen

Sportstars: Opel-VIP und Olympiasieger André Lange im Commodore B GS/E Coupé

Goldene Klassiker: Opel GT, Kapitän, Rekord Cabrio und Diplomat V8 mit am Start

Top-dynamisch und elektrifiziert: Neuer Opel Astra GSe als Staff-Car im Einsatz

Opel Rekord C Cabrio, Baujahr 1967, 55 kW/75 PS

Opel GT, 1968, 66 kW/90 PS

Opel Kapitän B, 1969, 97 kW/132 PS

Opel Commodore B GS/E Coupé “Rallye Monte Carlo 1973”, 1972, 132 kW/180 PS

Opel Diplomat V8, 1975, 169 kW/230 PS

Opel Astra GSe, 2023, 165 kW/225 PS Systemleistung (als Organisationsfahrzeug)

„On the Road again” lautet der Leitspruch der diesjährigen. Vom 8. bis 11. Juni findet die mittlerweile 27. Auflage der beliebten Klassik-Rallye statt – und Opel ist natürlich wieder mit dabei. Auf die Strecke gehen diesmal zeitlose Klassiker mit dem Blitz aus den „Goldenen 1960er und 1970er Jahren“. So werden die Herzen der Zuschauer beim Anblick von Opel GT, Kapitän, Diplomat oder dem wunderschönen Rekord C Cabrio höherschlagen. Besondere Aufmerksamkeit wird auch das sportliche Opel Commodore B GS/E Coupé erfahren. Denn am Lenkrad sitzt kein Geringerer als der vierfache Bob-Olympiasieger André Lange. Seit vielen Jahren eng mit der Marke verbunden, nimmt er als prominenter Opel-Fahrer an der Oldtimer-Ausfahrt teil. Zugleich zeigt Opel auf der „Hessen-Thüringen“, wie höchst dynamischer Fahrspaß heute aussieht – und das verantwortungsbewusst lokal emissionsfrei. Die Organisatoren der Klassik-Rallye sind im neuen(Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,2-1,1 l/100 km, CO-Emission 26-25 g/km; jeweils kombiniert), der Spitzenvariante des, unterwegs.In diesem Jahr nehmen die Teilnehmer der Oldtimerfahrt von Teistungen aus das „Dreiländereck“ Hessen, Thüringen und Niedersachsen unter die Räder. Die erste Etappe führt am Freitag, 9. Juni, durch das Unstruttal, den Nationalpark Hainich und den Landkreis Eichsfeld bis ins niedersächsische Duderstadt. Am Samstag, 10. Juni, wechseln die Fahrer durch das Werratal auf die hessische Seite und schließlich wieder zurück nach Thüringen, wo sie am Nachmittag nach einer Gesamtstrecke von mehr als 450 Kilometern im Ziel Heilbad Heiligenstadt eintreffen werden.Wie gemacht für eine sportliche Oldtimer-Rallye ist das 132 kW/180 PS starke, in dem der vierfache Bob-Olympiasieger André Lange die Strecke und Prüfungen absolviert. Das Exemplar stellt eine Hommage an Rallye-As Walter Röhrl dar, der vor 50 Jahren zusammen mit seinem Beifahrer Jochen Berger mit einem solchen Auto im Irmscher-Team bei der Rallye Monte Carlo debütierte.Für sportlich-rasantes Flair bei der Oldtimerausfahrt sorgen in diesem Jahr auch gleich zwei. „Nur Fliegen ist schöner“: Dieser Slogan ist mittlerweile zum Klassiker geworden – genauso wie das beworbene Auto. Schon 1965 sprengt Opel mit der Präsentation des Experimental GT – dem ersten Konzeptfahrzeug eines europäischen Automobilherstellers – den Rahmen des herkömmlichen europäischen Automobildesigns. Nur drei Jahre später rollt der erste Serien-Opel GT vom Band und begeistert als reinrassiges Sportcoupé mit seinem unverwechselbaren „Coke-Bottle-Design“. Noch heute ein echter Traumwagen! Der 66 kW/90 PS starke rote GT, der in Teistungen an den Start geht, ist übrigens der weltweit älteste existierende GT.Das stärkste – und zugleich „staatstragendste“ Modell im Opel-Teilnehmerfeld der Rallye pilotiert der Vorsitzende des ADAC Hessen-Thüringen, Wolfgang Wagner-Sachs. Er ist in einemdurch die hessisch-thüringisch-niedersächsische Heimat unterwegs. Die Langversion des Opel-Flaggschiffs war mit ihrem 5,4-Liter-Achtzylinder (169 kW/230 PS) rund 200 km/h schnell und damit eine der flottesten Reiselimousinen ihrer Zeit. Zudem macht der Diplomat seinem Namen alle Ehre, denn das Fahrzeug wurde beim Staatsbesuch 1975 vom amerikanischen Präsidenten Gerald Ford genutzt.Zu den „Großen Drei“ der damaligen Zeit zählte neben Admiral und Diplomat auch der. Im Feld der diesjährigen Hessen-Thüringen ist ein Kapitän der zweiten Generation von 1969 mit dabei. Opel Classic-Leiter Leif Rohwedder wird das 97 kW/132 PS starke und bis zu 175 km/h flotte Liebhaberstück durch die Kurven der Rallye-Etappen zirkeln.Bei hoffentlich bestem Frühsommerwetter lädt auch daszum „Cruisen“ über die landschaftlich reizvollen Straßen ein. Zugleich stellt es eine echte Rarität dar. Denn das Cabrio lief 1967 nicht einfach vom Band, sondern wurde eigens für Freiluft-Fans vom Kölner Traditionskarosseriebauer Karl Deutsch umgebaut. Schön, besonders und selten bleiben die exklusiven Kreationen der Firma Deutsch – nur rund 50 dieser eleganten Cabrios werden gefertigt.Wie sich moderner Fahrspaß heute anfühlt, das zeigen die Spitzenmodelle der neuen Opel-Submarke– verantwortungsvoll lokal emissionsfrei. Denn GSe steht heute für „Grand Sport electric“. Und ein solcherunterstützt die Organisatoren der diesjährigen ADAC Oldtimerfahrt Hessen-Thüringen als Staff-Car. Mit einer souveränen Systemleistung von 165 kW/225 PS und einem maximalen Drehmoment von kräftigen 360 Newtonmeter sowie spezieller KONI-FSD-Fahrwerkstechnologie (Frequency Selective Damping) setzt der Fünftürer Zeichen in seiner Klasse. Und dank der 12,4 kWh-Lithium-Ionen-Batterie kann er nach WLTPbis zu 64 Kilometer lokal emissionsfrei zurücklegen (EAER City gemäß WLTP: 69-73 km).Dazu setzt die GSe-Spitzenvariante genauso wie ihre Geschwister der aktuellen Astra-Generation das starke Erbe der Marke innovativ und begeisternd um: mit einer klaren, aufregenden Linienführung ohne überflüssige Schnörkel und mit dem charakteristischen Markengesicht Opel Vizor. Für höchste Sicherheit und Top-Komfort ist ebenfalls gesorgt: Dafür bietet der Astra zahlreiche hochmoderne Technologien vom adaptiven, blendfreien Intelli-Lux LEDPixel Licht mit insgesamt 168 LED-Elementen über das Intelli-Drive-System, das viele Fahrerassistenzsysteme kombiniert, bis hin zum volldigitalen, intuitiv bedienbaren Pure Panel-Cockpit.