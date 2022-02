Opel liefert: Zahlreiche Elektromodelle sofort für Kunden verfügbar

Anschauen und mitnehmen: Mehr als 2.000 Elektrofahrzeuge bei den Händlern

Bei Neufahrzeugbestellung: Wunsch-Stromer kommt im Schnitt nach rund 20 Wochen

Opel setzt konsequent auf die. Und diese sind trotz der globalen Halbleiterkrise weiterhin verfügbar. So können die Kunden in Deutschland aktuell aus mehr als 2.000 batterie-elektrischen Fahrzeugen mit dem Blitz bei den Opel-Händlern vor Ort auswählen – vom Kleinwagen-Bestsellerüber das SUVund den Familienvanbis hin zu batterie-elektrischen Nutzfahrzeugen wie dem. Die emissionsfreie Mobilität mit Opel-Fahrzeugen ist also gesichert. Wenn sich Kunden ihren ganz individuellen Wunsch-Stromer konfigurieren und bestellen wollen, betragen die Lieferfristen im Durchschnitt 20 Wochen.Dies liegt vor allem daran, dass Opel die zur Verfügung stehenden, auf dem Weltmarkt aktuell so knappen Chips in seine wichtigsten Zukunftsmodelle lenkt – und das sind die vollelektrischen Fahrzeuge vom Kleinwagen bis zum Transporter.„Unsere Strategie ermöglicht es den Kunden, schnell auf die E-Mobilität umzusteigen. Dafür bieten wir eine breite Auswahl an emotionalen und voll alltagstauglichen batterie-elektrischen Modellen. Opel-Kunden können sich darauf verlassen, dass wir auch weiterhin alles Nötige veranlassen werden, um für diese Modelle die Lieferzeiten so kurz wie möglich zu halten“, sagt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx.Von den Alltagsqualitäten der Opel-Stromer können sich die Kunden bei dennoch bis zum 13. Februar selbst überzeugen. Dabei führen die „Goldenes Lenkrad“-GewinnerMokka-e und Corsa-e das Feld an elektrisierenden Modellen an. Im Februar kommt bei den Händlern zudem der batterie-elektrische Familienvan Combo-e Life neu hinzu. Aktuell bietet Opel bereits neun Stromer an, bis Mitte des Jahres werden dann schon elf Blitz-Modelle elektrifiziert vorfahren. Und ab 2028 wird Opel in Europa ausschließlich batterie-elektrische Fahrzeuge verkaufen.