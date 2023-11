Opel kehrt auf den algerischen Markt zurück

Opel Mokka, Astra und Grandland ab 19. November zu bestellen

Vertriebspartner in Algerien ist Halil Commerce & Industrie (HCI)

Opel stärkt weiter Marktposition in der MEA-Region

Opel startet mit drei Modellreihen auf dem algerischen Markt. Derundwerden ab dem 19. November 2023 bestellbar sein. Dies haben heute Opel CEO Florian Huettl, Hakim Boutehra, Geschäftsführer von Stellantis Maghreb, und Nassim Benguergoura, General Manager von Halil Commerce & Industrie (HCI), auf einer Pressekonferenz in Algier bekanntgegeben. Damit kehrt der deutsche Hersteller nach sechs Jahren zurück nach Algerien. 2017 hatte die damalige Regierung einen Importstopp für Neufahrzeuge erlassen.„Heute ist ein großartiger Tag für die Marke Opel, die nach Algerien zurückkehrt. Ich bin davon überzeugt, dass unser hochmodernes Fahrzeugangebot die algerischen Kunden begeistern und ganz verschiedene Mobilitätsbedürfnisse erfüllen wird. Opel steht für deutsche Ingenieurskunst, mutiges und klares Design sowie effiziente Antriebe“, sagte Opel CEO Huettl in Algier.Opel setzt damit konsequent die Expansion in außereuropäische Märkte fort. Dort konnte der deutsche Hersteller 2023 bereits ein Absatzplus von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnen. Mit Algerien kommt nun ein neuer Markt in der sogenannten MEA-Region (Middle East & Africa) hinzu. Opel ist hier bereits in weiteren 13 Ländern aktiv, darunter Marokko, Tunesien, Ägypten, Südafrika und die Türkei. Insgesamt ist Opel auf 30 Märkten außerhalb Europas vertreten.Opel wird seine Fahrzeuge in Algerien über den Importeur Halil Commerce & Industrie vertreiben, der bereits die Stellantis-Marke Fiat in seinen Showrooms stehen hat.