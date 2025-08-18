Opel ist mit Calle Carlberg Rallye-Junior-Europameister

Barum Czech Rally Zlín: Opel-Junior Carlberg holt beim vorletzten Lauf der Saison vorzeitig den Titel

Erfolgreiches ADAC Opel Rally Junior Team: Sechster Titelgewinn in der Europameisterschaft in neun Jahren

Talentschmiede: ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSE“ als Sprungbrett für den Rallye-Nachwuchs

Opel hat seine seit einem Jahrzehnt andauernde Vormachtstellung in der Junior European Rally Championship (JERC) bekräftigt. Bei der Barum Czech Rally Zlín in Tschechien holt der Opel-Junior und 2023er ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSE“-Gesamtsieger Calle Carlberg (25) beim vorletzten Lauf der Saison den EM-Titel vorzeitig. Es ist bereits der sechste Junior-EM-Titelgewinn für die Marke mit dem Blitz nach Emil Bergkvist (Schweden, 2015), Marijan Griebel (Deutschland, 2016), Chris Ingram (England, 2017), Martins Sesks (Lettland, 2018) und Laurent Pellier (Frankreich, 2022).Damit beweist Opel einmal mehr den Erfolg des gemeinsam mit dem ADAC durchgeführten Förderkonzepts für junge Rallye-Talente. Kein anderes Programm kann eine derartige Erfolgsbilanz im letzten Jahrzehnt vorweisen. Seit 2013 steigen die Meister des damaligen ADAC Opel Rallye Cup beziehungsweise des seit 2021 ausgetragenen– des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals – automatisch ins ADAC Opel Rally Junior Team auf, um im Corsa Rally4 in der Junior-Europameisterschaft für Furore zu sorgen. In diesem Jahr setzen mit Carlberg und seinem österreichischen Teamkollegen Luca Pröglhöf die Elektro-Cup-Champions 2023 und 2024 die Maßstäbe im Feld der besten Rallye-Junioren des Kontinents.Im Ziel in Zlín fehlten dem neuen Europameister Calle Carlberg beinahe die Worte: „Das ist der beste Tag meines Lebens. Ein Traum ist wahr geworden. Diesen Titel gemeinsam mit Opel gewonnen zu haben, ist für mich etwas ganz Besonderes. Die Unterstützung, die ich in den vergangenen Jahren von Opel erhalten habe, ist schwer in Worte zu fassen. Ohne Opel wäre ich jetzt nicht hier. Ich kann mich nur bei allen bedanken, die mich auf dieser unglaublichen Reise begleiten.“Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott zollte allen Beteiligten Lob: „Wir hatten mit Calle den besten Fahrer, mit der Mannschaft um Manfred Stohl das beste Team und mit dem Corsa Rally4 das schnellste Auto im starken Feld der besten Rallye-Talente Europas. Dieser sechste Europameistertitel ist ein klarer Beleg für das hohe Niveau, auf dem das ADAC Opel Rally Junior Team seit einem Jahrzehnt operiert. Dass es uns erneut gelungen ist, einen Champion aus unserem Markenpokal zum Europameistertitel zu führen, beweist die Stimmigkeit und das hohe Niveau der Nachwuchsförderung, die Opel als einziger Automobilhersteller in dieser Konsequenz und Effektivität betreibt. Mein Dank gilt allen Beteiligten. Der sechste JERC-Titel macht uns stolz und ist gleichermaßen Anerkennung wie Ansporn für die Zukunft.“Das Finale der Junior European Rally Championship 2025 wird vom 3. bis 5. Oktober im Rahmen der Rally Croatia rund um die kroatische Hauptstadt Zagreb ausgetragen.