Opel ist elektrisch: Händlerstart für neuen Opel Grandland Electric

Neuer Grandland Electric, Frontera Electric und Mokka Electric: Komplettes SUV-Trio jetzt batterie-elektrisch verfügbar

Lokal emissionsfrei und so vielfältig: Vollelektrische Pkw-Modelle von Corsa Electric über Astra Electric bis zu Zafira Electric

Elektrisch fahren für Zwei: Rocks Electric ermöglicht individuelle Mobilität ab 15 Jahren 1

E-Power ohne Kompromisse: Jüngste Nutzfahrzeug-Generation mit Combo Electric, Vivaro Electric und Movano Electric

Effizient, zeitsparend, clever: Die Wasserstoff-Fahrzeuge Vivaro HYDRGOEN und neuer Movano HYDROGEN

Rüsselsheim. Wie derelektrisierende Ideen zum Leben erweckt, das können die Kunden in der vor wenigen Tagen gestarteten Einführungskampagnegenauso wie im spannenden Video zu densehen, die dem Newcomer zugrunde liegen. Oder sie besuchen jetzt ihren regionalen Opel-Partner – denn dort feiert der neue Grandland aktuell seinen Händlerstart. Damit ist das neue Spitzen-SUV von Opel für die Kunden ab sofort vor Ort erhältlich – natürlich vollelektrisch als. Auch für den familienfreundlichen neuenhat Opel schon die Bestellbücher geöffnet. Und seit kurzem ist darüber hinaus der neuebestellbar – mit noch mehr Charakter als bisher, Top-Technologien und natürlich elektrifiziert. Der vollelektrischekomplettiert so das neue Opel-SUV-Trio und setzt einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Denn damit hält Opel bei seiner Elektrifizierungsstrategie Wort und bietet den Kunden noch im Jubiläumsjahr vonals erster deutscher Hersteller schon heute jedes Modell auch batterie-elektrisch an. Wer auf der Suche nach den passenden Fahrzeugen für alltagstaugliche, lokal emissionsfreie Mobilität ist, kann bei Opel so nun aus dem gesamten Sortiment wählen.Über die neuen SUV-Modelle hinaus reicht das batterie-elektrische Portfolio vom kleinenüber die Bestsellerundbis hin zu Großraum-Vans wie demund dem. Damit hat Opel vom Leichtkraftfahrzeug über ebenso stylishe wie praktische SUVs bis zu geräumigen Pkw für Reisen mit Freunden oder der Großfamilie alles im Programm.Doch auch Gewerbetreibende finden bei Opel das für so gut wie jeden Zweck passende Modell. Die jüngste Generation der Opel-Nutzfahrzeuge fährt ebenfalls vollelektrisch vor – mit demund. Sie alle verfügen über ein klassenführendes Angebot an hochmodernen Assistenzsystemen und machen – gerade auch mit lokal emissionsfreiem Antrieb – im Arbeitsalltag keine Kompromisse in Sachen Ladevolumen. Und für Flottenkunden, die lokal emissionsfrei langstreckentauglich unterwegs sein und zugleich besonders schnell „auftanken“ möchten, hält Opel die innovativen Wasserstoff-Fahrzeugeund den neuenbereit.Der komplett neue – und jetzt bei den regionalen Opel-Händlern erhältliche –lässt viele visionäre Innovationen der wegweisenden Studieschon heute Wirklichkeit werden – vom erstmals beleuchteten Opel-Blitz an der Front und dem durchgängig illuminierten OPEL-Schriftzug am Heck über innovative Features wie das Intelli-Lux HD Licht mit mehr als 50.000 LED-Elementen und die praktische Pixel-Box im Innenraum bis hin zur Elektromobilität, die der neue Grandland auf das nächste Level hebt. Denn der Newcomer ist das erste Opel-Modell, das auf der für Elektrofahrzeuge optimierten STLA Medium-Plattform basiert. Das bedeutet mehr Platz und Komfort für die Passagiere, aber vor allem batterie-elektrische, lokal emissionsfreie Reichweiten von künftig bis zu rund 700 Kilometern (WLTP). Und schon jetzt können Grandland Electric-Fahrer je nach Batteriekapazität bis zu 523 Kilometer (beim 73 kWh-Akku, gemäß WLTP) oder 582 Kilometer (beim 82 kWh-Akku, gemäß WLTP) zurücklegen, bevor mit bis zu 160 kW Schnellladeleistung nur ein kurzer Pausenstopp nötig wird. Und dank 157 kW (213 PS) starkem Elektromotor und 345 Newtonmeter direkt anliegendem Drehmoment geht es dann ebenso flott weiter.Mit einem herausragenden Packaging und vorbildlichen Preis-Leistungs-Verhältnis ist der neueam Start. Durch seine robuste Interpretation der Opel-Designphilosophie sticht auch er aus der Masse heraus. Unter der Karosserie bietet der 4,38 Meter lange Stromer wahlweise Platz für bis zu sieben Personen. Die Reisetauglichkeit wird dabei großgeschrieben. Vorne nehmen Fahrer und Beifahrer auf den neuen patentierten Intelli-Seats mit mittig verlaufender Vertiefung Platz. Im Heck können 460 Liter an Gepäck untergebracht werden; bei umgeklappten Sitzen sogar je nach Variante bis zu 1.600 Liter. Mit dem 44 kWh-Akku sind zunächst bis zu 305 Kilometer (WLTP), mit der später folgenden „Long Range“-Version bis zu rund 400 Kilometer (WLTP) ohne Ladestopp möglich.Vor wenigen Tagen erst hat der neue Opel Mokka auf derseine Weltpremiere gefeiert. Der SUV-Bestseller ist jetzt noch schärfer, moderner und digitaler als bisher – mit dem neuen Opel-Blitz, Opel Vizor-Grafik auch im Cockpit und der nächsten Infotainment-Generation samt „Widget“-Bedienung und ChatGPT-Funktionen. Das Wichtigste dabei: Der neueversprüht mit seinem 115 kW (156 PS) starken Elektromotor und bis zu 403 Kilometer Reichweite (gemäß WLTP) kraftvollen, lokal emissionsfreien Fahrgenuss. Wie bei allen vollelektrischen Opel-Modellen ist der Akku ebenso platzsparend wie praktisch im Unterboden verbaut. Auf diese Weise geht kein Platz im Passagierraum verloren und der Mokka Electric liegt satt auf der Straße – für puren Fahrspaß mit Verantwortung!Der Opel Corsa ist nicht umsonstder vergangenen Jahre. Er punktet mit charakteristischem Design samt Opel Vizor-Markengesicht über Platz für fünf Personen bis hin zu Technologien, die jede Fahrt entspannter machen. Dazu kommt lokal emissionsfreier Fahrspaß gleich in doppelter Ausführung: Denn Kunden können beimaus zwei batterie-elektrischen Leistungsstufen wählen. Mit dem 115 kW (156 PS) starken Antrieb und 51 kWh fassender Batterie lassen sich bis zu 405 Kilometer (WLTP) ohne Ladestopp zurücklegen, mit 100 kW (136 PS) und 50 kWh-Akku sind bis zu 357 Kilometer (WLTP) drin, bevor nach einer kurzen „Kaffeepause“ – beispielsweise knapp 30 Minuten Laden an einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule für 80 Prozent der Batteriekapazität – die Fahrt weitergehen kann.Dafür sorgt auch die jüngste Generation des Kompaktklasse-Bestsellers Opel Astra. Sowohlals auch, der zu seinem Start als einer der ersten vollelektrischen Kombis auf den Markt kam, sind dank einem kompakten Packaging echte Leichtgewichte in ihrem Segment. Dies trägt auch dazu bei, dass Passagiere in der Elektro-Limousine bis zu 418 Kilometer und im Kombi bis zu 411 Kilometer (gemäß WLTP) ohne Zwischenstopp zurücklegen können – und das bei höchstem Komfort auf Wunsch mit AGR-zertifizierten ergonomischen Sport-Aktiv-Sitzen. Die Kompaktklasse-Stromer beschleunigen in gerade einmal 9,2 respektive 9,3 Sekunden auf Tempo 100; dazu sind 170 km/h Spitze drin.Dass der Astra Sports Tourer Electric dabei ein echter Alleskönner ist, der sportliches Styling mit lokal emissionsfreiem Fahren vereint, zeigt er auch mit seinen Ladequalitäten: Schon mit aufgestellten Rücksitzen bietet das Gepäckabteil des der rundum alltags-, arbeits- und reisetauglichen Kompaktklasse-Kombis 516 Liter Ladevolumen – bei umgeklappten Sitzen wächst das Fassungsvermögen auf bis zu 1.553 Liter. Da finden nicht nur zahlreiche Koffer und Arbeitsutensilien, sondern auch voluminösere Gegenstände wie Transportboxen bequem Platz, angenehm einfach zu beladen über die 60 Zentimeter niedrige Ladekante.Perfekt für Freizeit, Urlaub oder als Shuttle-Fahrzeuge eignen sich auch der Opel Combo Electric und der Opel Zafira Electric. Das alles mit bestem Komfort und höchster Sicherheit: Die beiden Modelle verfügen jeweils über bis zu 18 Assistenzsysteme, die jede Fahrt entspannter machen. Dazu zählen Features wie die hochauflösende 180-Grad-Rückfahrkamera, Voll-LED-Scheinwerfer und – klassenführend! – sogar das Intelli-Lux Matrix Licht beim Combo.Derist das ideale Familienfahrzeug. Die Kunden können aus zwei Fahrzeuglängen wählen: Die 4,41 Meter lange Version bietet Platz für bis zu 5 Personen, in der Variante mit 4,76 Meter Länge (Combo XL) finden optional in drei Reihen bis zu 7 Insassen Platz. Auf Wunsch lässt sich der Combo Electric mit drei Einzelsitzen in der zweiten Reihe vollkommen flexibel gestalten. Je nach Sitzkonfiguration hält der Combo XL bis 4.000 Liter Ladevolumen (bis unters Dach) bereit. Besonders praktisch sind dabei die Zugriffsmöglichkeit zum Laderaum über das separat aufklappbare Fenster in der Heckklappe sowie die horizontal umklappbare Beifahrersitzrückenlehne. Die Familie kann mit dem vollelektrischen Hochdach-Kombi bis zu 345 Kilometer (gemäß WLTP) ohne Ladestopp zurücklegen. Das sind rund 60 Kilometer mehr als beim Vorgänger. Möglich macht dies die konsequente Weiterentwicklung des vollelektrischen Antriebsstrangs sowie die hocheffiziente Wärmepumpe, die sich positiv auf die Batteriereichweite bei Kälte auswirkt.Derfährt wahlweise mit 50 kWh- oder 75 kWh-Batterie vor. Mit dem größeren Akku an Bord sind bis zu 347 Kilometer Reichweite (WLTP) ohne Ladestopp möglich. Der Großraum-Van ist wahlweise in zwei Längen (4,98 Meter und 5,33 Meter) erhältlich und bietet bis zu 8 Personen Platz. Besonders komfortabel wird es im Fond auf Wunsch mit vier unabhängigen, einander gegenüberliegenden Vis-à-vis-Sitzen, die den Zafira Electric zum VIP-Shuttle machen. Den Ein- und Ausstieg zu den Reihen zwei und drei erleichtern sensorgesteuerte, elektrische Schiebetüren auf beiden Fahrzeugseiten. Dazu reicht das Ladevolumen bis zu 4.900 Liter (in der XL-Variante). Besonders praktisch im Shuttle-Dienst von Hotels und Co.: Der Zafira Electric misst gerade einmal rund 1,90 Meter in der Höhe und ist damit tiefgaragentauglich.Der kleinste Stromer im Opel-Portfolio hört auf den Namen. Wendig, lokal emissionsfrei und vor allem schon für Jugendliche ab 15 Jahrenfahrbar ist der Rocks Electric das ideale Fahrzeug, um bereits weit vor dem 18. Geburtstag erschwinglich individuell mobil zu sein. Der smarte Elektro-Einsteiger mit Platz für Zwei und Panorama-Glasdach bietet eine Reichweite bis zu 75 Kilometern, die sich mit bis zu 45 km/h zurücklegen lassen. Mit einem Wendekreis von nur 7,20 Meter lässt sich der 2,41 Meter kurze und gerade einmal 1,39 Meter breite (ohne Außenspiegel) Rocks Electric prima durch enge Kurven oder in kleine Parklücken lenken. Dabei wird der City-Stromer zum unkonventionellen Hingucker – auch deshalb, weil die beiden Türen identisch gestaltet sind. Die Beifahrertür schwingt nach vorne, die Fahrertür gegenläufig nach hinten auf.Genauso wie mit den batterie-elektrischen Varianten von Corsa, Astra und Co. weiß Opel auch mit den „Großen“ zu überzeugen – das zeigt die Neuauflage der Opel-Nutzfahrzeugflotte mitund. Allen Drei gemein: Sie bringen mit neuem Styling – so tragen sie erstmals das charakteristische Opel Vizor-Markengesicht – frischen Wind ins LCV-Segment. Zu den Highlights der weiterentwickelten, im modernen Look erscheinenden Cockpits zählen neue, Apple CarPlay- und Android Auto-kompatible Infotainmentsysteme, über die sich die entsprechenden Smartphones kabellos verbinden und laden lassen. Beste Übersicht und eine einfache Bedienung ohne Ablenkung garantieren bis zu zehn Zoll große Farbtouchscreens. Für höchste Sicherheit im Arbeitsalltag sorgt außerdem eine große Bandbreite an hochmodernen elektronischen Helfern. So sind im Movano Electric bis zu 21 Assistenzsysteme an Bord, die erstmals in der langen Geschichte der Baureihe assistiertes Fahren auf Level 2 ermöglichen.Nicht zu vergessen die Arbeitsqualitäten der „Opel-Lastenträger“: So bieten Combo Electric, Vivaro Electric und Movano Electric die volle Einsatzfähigkeit wie ihre Pendants mit konventionellem Antrieb. Dank hochmoderner Batterietechnologien und Verbesserungen wie einem gesteigerten Wirkungsgrad des Antriebs sind alle drei Modelle mit klassenführenden lokal emissionsfreien batterie-elektrischen Reichweiten unterwegs: Der Combo Electric schafft ohne Ladestopp bis zu 354 Kilometer, der Vivaro Electric bis zu 350 Kilometer und der Movano Electric mit 205 kW (279 PS), 410 Newtonmeter Drehmoment und 110 kWh-Akku sogar bis zu 424 Kilometer gemäß WLTPDarüber hinaus punkten die drei LCV-Modelle mit vorbildlichen Ladevolumina sowie Lade- und Zugkapazitäten. Der Combo Electric bietet als Kastenwagen bis zu 4,4 mLadevolumen. Klassenspitze sind auch Zuladungswerte bis zu 780 Kilogramm und eine Anhängelast bis zu 750 Kilogramm. Der Vivaro Electric kann je nach Version bis zu 6,6 mladen und mehr als 1,2 Tonnen schultern. Und der Größte des Nutzfahrzeug-Trios, der variantenreiche Opel Movano Electric hält – dank der Opel-typischen praktischen Unterbodenbauweise der Batterien – bis zu 17 mund damit Platz für fünf Europaletten bereit.Eine weitere innovative Lösung bietet Opel für Gewerbekunden, die lokal emissionsfrei weite Strecken zurücklegen wollen und durch ihr Betriebsmodell auf schnelles Auftanken angewiesen sind. Für sie gibt es die Opel-Transporter auch als Wasserstoff-Fahrzeuge. Neben demist nun auch der neueerhältlich.Mit der Kombination aus Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb und Plug-in-Batterie kann der Newcomer mehr als 500 Kilometer zurücklegen (WLTP) und lässt sich in unter 5 Minuten mit Wasserstoff betanken. Der Elektromotor des Movano HYDROGEN bietet 110 kW (150 PS) Leistung und ein maximales Drehmoment von 410 Newtonmetern. Beim Start oder Beschleunigen unterstützt die 11 kWh-Lithium-Ionen-Batterie. So arbeitet das Brennstoffzellensystem stets unter optimalen Betriebsbedingungen. Außerdem lässt sich dank des Hybrid-Systems Bremsenergie zurückgewinnen und über den Elektromotor (Generator) als Strom in die Batterie speisen (Rekuperation).