Opel in Deutschland auch im neuen Jahr weiter auf Wachstumskurs

6,1 Prozent Marktanteil im Januar: 9 Prozent mehr Autos verkauft gegenüber 2021

16 Monate in Folge: Opel beständig mit Marktanteilsgewinnen in Deutschland

Über 25 Prozent: Hoher Elektroanteil bei den Baureihen Opel Corsa und Mokka

Opel wächst auch im neuen Jahr im wichtigen deutschen Heimatmarkt. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) erreicht der Hersteller im Januar mit rund 11.200 neuzugelassenen Pkw einen leicht gesteigerten Marktanteil von 6,1 Prozent – das sind 9 Prozent mehr verkaufte Fahrzeuge gegenüber dem Januar 2021. Opel hat somit seinen Marktanteil zu den Vergleichsmonaten im größten europäischen Automobilmarkt 16 Mal in Folge gesteigert. Positiv war auch die Entwicklung bei den batterie-elektrischen Pkw.„Nachdem wir bereits im vergangenen Jahr deutlich gewachsen sind, setzen wir unseren Trend auch in 2022 fort. Es zeigt aber ganz klar: Unsere Modelle kommen bei den Kunden hervorragend an“, sagt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx. „Wir freuen uns besonders über den hohen Anteil bei den batterie-elektrischen Fahrzeugen. Auch das zeigt – die Zukunft der Mobilität ist elektrisch.“Einen wesentlichen Beitrag zum erfolgreichen Abschneiden leistete erneut der. Der meistverkaufte Kleinwagen Deutschlands 2020 und 2021 schnitt auch in diesem Januar mit über 4.000 Neuzulassungen wieder hervorragend ab. Dabei waren mehr als ein Viertel aller Neuzulassungen bereits rein elektrische. Ähnlich erfolgreich schlug sich auch der– und hier macht die batterie-elektrische Variante ebenfalls über 25 Prozent der Mokka-Zulassungen aus.