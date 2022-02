Opel fährt Produktion des neuen Astra in Rüsselsheim hoch

Neuer Astra ist 2022 Dreh- und Angelpunkt der Opel-Elektro-Offensive

Newcomer bringt innovative Technologien in die Kompaktklasse

Derrollt im Rüsselsheimer Werk vom Band. Zum Hochfahren der Serienproduktion begrüßte Opel CEO Uwe Hochgeschurtz heute den Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, den Hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und den Rüsselsheimer Oberbürgermeister Udo Bausch im Werk. Rund 500 neue Opel Astra sind bereits gefertigt worden. Die neue Astra-Generation ist in den kommenden Monaten Dreh- und Angelpunkt der Elektro-Offensive des Rüsselsheimer Herstellers. Der neue Astra-Fünftürer fährt noch im Frühjahr bei den Kunden vor – und ist von Anfang an alsverfügbar. 2023 komplettiert dann der rein batterie-elektrische Astra-e das Angebot.„Der neue Astra wurde mit viel Liebe bis ins kleinste Detail entwickelt. Er ist außerdem das Modell, das ich an meinem ersten Arbeitstag als Opel-Chef vorstellen durfte. Deshalb verbindet mich gerade mit diesem Kompaktklasse-Bestseller besonders viel“, sagt Opel CEO Uwe Hochgeschurtz. „Designt, entwickelt und jetzt auch hier an unserem Stammsitz in Rüsselsheim produziert, wird der neue Astra der Marke weiteren Schub verleihen. Ich freue mich schon heute darauf, unseren Newcomer in den Showrooms der Opel-Händler und im Frühling bei glücklichen Kunden zu sehen.“„Opel hat seine Heimat hier in Hessen. Über viele Generationen hinweg wird Opel nicht nur hier gefahren, die Menschen produzieren und entwickeln die Marke auch hier weiter. Das Stammwerk in Rüsselsheim ist ein wichtiger Arbeitgeber in der gesamten Region. Es ist daher besonders erfreulich, dass der neue Astra hier in Rüsselsheim vom Band läuft. Damit bekräftigt das Unternehmen die Zusage zur Standortsicherheit. Hessen leistet ebenso seinen Beitrag, dass der Autobauer gute Rahmenbedingungen für Produktion, Entwicklung und Forschung hat. Die Automobilbranche befindet sich aktuell im Strukturwandel. Die Hessische Landesregierung wird Opel dabei auch weiterhin unterstützen, diese Aufgabe zu meistern. Mit dem heutigen Produktionsstart und mit der geplanten völligen Umstellung auf Elektromobilität 2028 zeigt das Unternehmen: Es hat die Zukunft fest im Blick“, erklären der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.„Das Werk Rüsselsheim hat seine Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich gesteigert. Das hat dem Standort die Produktion dieses wichtigen Modells gesichert“, führt Ralph Wangemann, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor, aus. „Dieses Investment ermöglicht die Aufnahme des Zweischichtbetriebes. Das große Engagement sowie die Expertise der Mitarbeiter werden dabei entscheidend zum künftigen Erfolg unseres neuen Astra beitragen.“Und Werksleiter Michael Lewald ergänzt: „Das Team hat die zahlreichen Herausforderungen trotz der coronabedingten Einschränkungen ausgezeichnet gemeistert. Wir sind sehr stolz darauf, die neue Heimat des Astra zu sein und den topmodernen Kompaktklasse-Bestseller in höchster Qualität hier zu fertigen.“Der neue Opel Astra ist ein Design-Statement der Marke: dynamischer als jemals zuvor, mit klarer, aufregender Linienführung ohne überflüssige Schnörkel und mit dem neuen Markengesicht Opel Vizor. Der Newcomer setzt auch in Sachen Technologien und Assistenzsysteme Ausrufezeichen. Hier bringt der Astra Innovationen in die Kompaktklasse, die Kunden bislang nur von teuren Fahrzeugen kannten. So debütiert er mit der jüngsten Version des adaptiven, blendfreien Intelli-Lux LEDPixel Lichts. Das Lichtsystem stammt direkt aus den Opel-Flaggschiffenundund ist mit 168 LED-Elementen führend in der Kompakt- und Mittelklasse.Ein Zeitensprung hat im Innenraum der neuen Generation des Astra stattgefunden. Mit dem volldigitalen Pure Panel gehören Analoganzeigen der Vergangenheit an. Stattdessen bietet die neue Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine-Interface) mit einer frischen, modernen Optik ein intuitives Bedienerlebnis. Dafür nutzen die Passagiere im neuen Astra einen extrabreiten Touchscreen. Wichtige Einstellungen wie die Klimatisierung lassen sich auch weiterhin mit wenigen Schaltern oder Reglern direkt anwählen. Noch nie war ein Opel so intuitiv und perfekt zu bedienen wie der neue Astra.Typisch Opel ist auch beim neuen Kompaktklassemodell der herausragende Sitzkomfort. Die in Eigenregie entwickelten Vordersitze sind AGR-zertifiziert (Aktion Gesunder Rücken e.V.) und mit ihrer vorbildlichen Ergonomie auch auf langen Fahrten wahre Wohlfühloasen. Unterstützt wird der Fahrer dabei von State-of-the-Art-Assistenzsystemen vom Head-up-Display bis zum 360-Grad-Rundumblick namens Intelli-Vision.