Opel ernennt Vanessa Repp zur Verantwortlichen für „Future Product“ und Tobias Gubitz zum Vertriebschef

Eigenes Ressort „Future Product“ unter Leitung von Vanessa Repp stärkt zukünftige Produktstrategie und Kundenfokus

Tobias Gubitz übernimmt ebenfalls zum 1. September globale Verantwortung für den Vertrieb von Opel und Vauxhall

Opel etabliert die nächste Generation im Top-Management und erweitert die Struktur des Executive Committee um ein neues Ressort: Vanessa Repp wird die zukünftige Produktplanung und -gestaltung für die Marken Opel und Vauxhall zum 1. September 2024 als Vice President Future Product verantworten. Die Erweiterung des vollelektrischen Markenportfolios steht dabei im Fokus. Zum gleichen Zeitpunkt wird Tobias Gubitz die Position des Senior Vice President Global Sales für Opel und Vauxhall übernehmen.„Wir wollen den Schwerpunkt unserer Organisation noch stärker auf die kundenfokussierte Produktentwicklung legen – das spiegelt die neue Struktur im Executive Committee wider“, sagt Opel CEO Florian Huettl. „Vanessa Repp ist mit ihrer technischen Expertise, herausragenden Führungsqualitäten und einer frischen Perspektive die ideale Besetzung für diese Aufgabe in einer Zeit, in der wir als erste deutsche Automobilmarke ausnahmslos jedes Modell vollelektrisch anbieten und neue Zielgruppen ansprechen.“Vanessa Repp verfügt über fundierte Erfahrungen in der Produktportfoliogestaltung. Bereits 2022 übernahm sie als Head of Future Portfolio & Cross Carline Verantwortung für die langfristige Produktplanung der Marke. Repp startete 2015 ihre Karriere bei Opel im Bereich Engineering, nachdem sie beim Ingenieurdienstleister RLE Mobility unter anderem für Opel-Projekte zuständig war und an der Technischen Universität Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau studierte.Vanessa Repp: „Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft der Marken Opel und Vauxhall aktiv zu gestalten. Mir ist die Verantwortung dieser Aufgabe bewusst. Ich bin mir sicher, dass wir mit den zukünftigen Modellen unsere aktuellen und neue Kunden begeistern werden.“„Die Zufriedenheit unserer Kunden ist die Basis für nachhaltigen Erfolg“, betont Opel CEO Florian Huettl. „Tobias Gubitz wird an der Spitze unserer globalen Vertriebsorganisation neue Impulse in all unseren Märkten setzen. Der Zeitpunkt der Staffelübergabe ist gut gewählt – kurz vor dem Marktstart des Frontera und des neuen Grandland.“ist seit 2022 Senior Vice President Product & Pricing und Mitglied im Executive Committee. In Rüsselsheim startete er im April 2014 als Director International Brand Strategy & Marketing Communications. Seine Nachfolge wird zu einem späteren Zeitpunkt benannt. Gubitz: „Kundenorientierung und die Nähe zu unseren Märkten sind seit jeher mein Fokus. Ich freue mich, in meiner neuen Funktion gemeinsam mit unseren Händlern unsere Modelloffensive fortzusetzen und unser Geschäft nachhaltig auszubauen.“Tobias Gubitz folgt auf Christophe Mandon, dessen neue Position im Stellantis-Konzern in Kürze bekanntgegeben wird. „Wir danken Christophe für die herausragende Arbeit, die den Erfolg von Opel und Vauxhall 2023 maßgeblich geprägt hat, und wünschen ihm alles Gute für die neue Position“, sagt Opel CEO Florian Huettl. Opel erzieltemit weltweit 670.000 Verkäufen ein starkes Wachstum von 15 Prozent. Treiber dieses Erfolgs waren vor allem batterie-elektrische Fahrzeuge (plus 22%), leichte Nutzfahrzeuge (plus 26%) und das internationale Geschäft (plus 62%).