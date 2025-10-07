Opel elektrisiert mit Rallye- und Outdoor-Modellen bei XS Cars‘n‘Coffee

Sorgen für Gänsehaut, Speed und Euphorie: Opel Mokka GSE Rally und Opel Mokka GSE am DEKRA Lausitzring

Raues Showcar für alle Fälle: Opel Frontera GRAVEL wie gemacht für Abenteuerlustige

Opel im Mittelpunkt: Nach XS Carnight-Festival am Wörthersee feiern XS-Fans nun in der brandenburgischen Niederlausitz aufsehenerregende Automobile

Am Sonntag wurde der DEKRA Lausitzring in Brandenburg einmal mehr zum Zentrum von Motorsport- und Tuning-Fans. Dort feierte die Community beim XS Cars‘n’Coffee-Event besonders sportliche und aufsehenerregende Automobile. Und Opel war mittendrin, die Marke mit dem Blitz fuhr groß auf: Die neuen batterie-elektrischen Modelleundbegeisterten ebenso wie das außergewöhnliche Showcar für Abenteuerlustige, der. Schon beim Anblick sorgten die starken Stromer für das sprichwörtliche OMG!-Feeling. Darüber hinaus zeigte Opel, dass die Marke seit jeher die Herzen von Motorsport-Fans höherschlagen lässt, denn vor Ort konnten die Event-Besucher auch den Anblick eines Opel Vectra B-Rundstreckenfahrzeugs aus dem Bestand von Opel Classic genießen.Auf dem Lausitzring war der neueam Wochenende voll in seinem Element. Denn der neue Rallye-Stromer mit dem charakteristischen GSE-Kürzel steht für Gänsehaut, Speed und energiegeladene Euphorie – perfekt für die angereisten XS-Fans. Von außen zieht der Mokka GSE Rally, der jüngst erst auf derin München zu sehen war, mit Motorsport-Folierung samt OMG! GSE-Schriftzug, schwarzer Motorhaube, gelben Bremssätteln und vielen weiteren Rallye-Aktzenten die Blicke auf sich. Noch beeindruckender sind die technischen Eckdaten: 207 kW (281 PS) Spitzenleistung, 345 Newtonmeter Drehmoment und ausgeklügelte Motorsport-Technik machen den Mokka GSE Rally zum einzigartigen vollelektrischen Rallye-Fahrzeug.Das Beste: Opel bringt dieses Motorsport-Feeling auch in Serie für das breite Publikum – in Gestalt des. Der Serien-Stromer ist mit 207 kW (281 PS) genauso stark wie sein Motorsport-Pendant. Und mit dem unmittelbar anliegenden Drehmoment von 345 Newtonmetern packt er ebenso kompromisslos zu. So beschleunigt der Mokka GSE in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h – und mit einer Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h ist er ab sofort der schnellste vollelektrische Serien-Opel. Zur außergewöhnlichen Performance trägt die ausgeklügelte, ebenfalls vom Rallye-Fahrzeug inspirierte Technik bei. So verfügt der Mokka GSE über ein Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen und neuen doppelten Hydro-Stoßdämpfern. Sämtliche Hochvolt-Komponenten des Serien-Mokka GSE stammen vom Mokka GSE Rally. Ebenso wurden das Lenksystem sowie Fahrwerk und Bremsen besonders sportlich ausgelegt und mit den Opel-Erfahrungen aus dem elektrischen Rallyesport optimiert.Rau, aber herzlich trat auch ein ganz anderer Opel am Lausitzring auf: der. Bereits bei seinem ersten öffentlichen Auftritt auf der XS Carnight am Wörthersee im Frühjahr hatte das mutige, vollelektrische Showcar für Aufsehen gesorgt. Jetzt begeisterte die Abenteurer-Variante des familienfreundlichen SUVsdie Besucher bei XS Cars‘n’Coffee. Schon das Karosseriedesign des Frontera GRAVEL weckt mit seiner charakteristischen Lackierung und Folierung die Entdecker- und Abenteurerlust. Das mattschwarze Dach und die mattschwarze Motorhaube kontrastieren mit der speziell für den Frontera GRAVEL ausgesuchten „Desert Stone“-Folierung. Zusätzliche orangefarbene Akzente setzen die Außenspiegelgehäuse, Front- und Heckstoßfänger, der Heckspoiler und der ebenfalls orange erstrahlende Opel-Blitz im schwarzen Opel Vizor. Den rauen Look unterstreichen eine Seilwinde und ein Haken an der Front, seitliche Staukästen am Heck und der robuste, gitterförmig ausgelegte Dachgepäckträger, der das Transportvermögen auf allen Abenteuer-Trips weiter erhöht. Und passend zu den härteren Herausforderungen von rauem Schotter- und Steinuntergrund steht der Frontera GRAVEL auf speziellen, sieben Zoll breiten CWE-16-Zöllern von BORBET.