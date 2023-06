Opel bietet ab 2024 für jedes Modell eine batterie-elektrische Variante

Opel Crossland-Nachfolger startet nächstes Jahr auch batterie-elektrisch durch

Elektrifiziertes Opel-Portfolio umfasst schon heute batterie-elektrische, Plug-in-Hybrid- und Wasserstoff-Fahrzeuge, 48-Volt-Hybrid-Antriebe folgen bald

Ab 2028 bietet Opel in Europa ausschließlich elektrische Modelle an

Der Nachfolger des erfolgreichen B-SUV-Modells Opel Crossland wird auch batterie-elektrisch vorfahren. Mit dieser Ankündigung macht Opel einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zur komplett elektrischen Marke. Denn schon im nächsten Jahr wird jedes Modell der Marke mit dem Blitz als batterie-elektrische Variante verfügbar sein.„Mit dem Crossland-Nachfolger erweitern wir den batterie-elektrischen Fahrspaß auf unser gesamtes Modellportfolio. Damit ermöglichen wir unseren Kunden in ausnahmslos jedem unserer Modelle lokal emissionsfreie Mobilität“, sagt Opel CEO Florian Huettl.Das breite Angebot an batterie-elektrischen Modellen reicht schon heute vom kleinen, wendigen Zweisitzerüber denund die E-Lounge auf Rädernbis zu den vollelektrischen Varianten der Bestsellerund. Dazu kommt der seit wenigen Tagen bestellbare neue. Und im nächsten Jahr wird auch der Nachfolger des Kompakt-SUVs Grandland vollelektrisch. Darüber hinaus fährt bereits das Opel-Nutzfahrzeug-Trio ausundbatterie-elektrisch vor.Lokal emissionsfreien Fahrspaß bieten darüber hinaus auch die sportlichen Plug-in-Hybride bis hin zu den Spitzenvarianten der neuen Opel Submarke GSe:und(Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,2-1,1 l/100 km, CO-Emission 28-25 g/km; jeweils kombiniert, gewichtet). GSe steht dabei für „Grand Sport electric“ – und der Name ist Programm. Denn die GSe-Modelle bieten pure Dynamik mit einer Systemleistung von bis zu 221 KW/300 PS und einem bärenstarken maximalen Drehmoment von 520 Newtonmeter wie beim Grandland GSe. Das jeweils speziell abgestimmte GSe-Fahrwerk mit KONI-FSD-Technologie (Frequency Selective Damping) bringt diese Leistungen präzise auf die Straße.Bei den leichten Nutzfahrzeugen nimmt Opel zudem eine Führungsrolle in Sachen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb ein – praktisch für alle Gewerbekunden, die lokal emissionsfrei weite Strecken absolvieren und schnell auftanken wollen. So ist derbereits auf der Straße und ein weiterer, größerer Brennstoffzellen-Transporter folgt 2024.Schon bald erweitern außerdem Hybride mit 48-Volt-System das elektrifizierte Opel-Portfolio – den Anfang macht der. Die 74 kW/100 PS und 100 kW/136 PS starken Triebwerke kommen mit einem neuen Doppelkupplungs-Automatikgetriebe. Damit hält der neue Corsa dann für die Kunden eine Antriebsauswahl von rein batterie-elektrisch über Hybrid bis zu hocheffizienten Verbrennern bereit, die in dieser Klasse ihresgleichen sucht.Bis Ende dieses Jahres hat Opel bereits 15 elektrifizierte Modelle im Angebot. Ab 2028 wird die Marke mit dem Blitz in Europa ausschließlich elektrische Fahrzeuge anbieten.