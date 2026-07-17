Opel bestätigt strategische Schritte zur lokalen Fahrzeug- und Motorenproduktion in Algerien

Im Rahmen des Deutsch-Algerischen Wirtschaftsforums in Berlin wurde heute das bereits angekündigte Opel-Fahrzeugwerk als Teil der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Algerien bestätigt

Darüber hinaus unterzeichneten die Opel Automobile GmbH und AGM Holding Company SpA in Berlin eine Absichtserklärung zur Lokalisierung der ersten Motorenproduktion in Algerien

Das Projekt wird die Entwicklung der algerischen Automobilindustrie unterstützen und zugleich die erforderlichen lokalen Produktionskapazitäten für Opel schaffen

Im Rahmen des Deutsch-Algerischen Wirtschaftsforums in Berlin hat Opel die Errichtung eines vollwertigen Fahrzeugwerks zur Autoproduktion in Algerien bestätigt. Das Projekt folgt einem-Ansatz, der darauf abzielt, die langfristige Präsenz des Automobilherstellers auf dem algerischen Markt zu stärken.Darüber hinaus unterzeichneten Florian Huettl, CEO Opel Automobile GmbH, und Mohamed Fawzi El Kabir, Managing Director AGM Holding Company SpA, eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU), die das Vorhaben bekräftigt, eine lokale Motorenfertigungslinie in die künftige industrielle Opel-Präsenz in Algerien zu integrieren. Durch diese Initiative soll Opel zum ersten Automobilhersteller werden, der Motoren vor Ort in Algerien produziert.Beide Projekte tragen zu einer umfassenderen wirtschaftlichen und industriellen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Algerien bei. Gleichzeitig werden sie die Entwicklung des algerischen Automobilsektors fördern, indem sie neue Investitionsmöglichkeiten für Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette schaffen.Die Ankündigungen erfolgten im Rahmen des Besuchs des Präsidenten der Demokratischen Volksrepublik Algerien in Berlin am 16. und 17. Juli. Ein Anlass, den das Unternehmen gewählt hatte, um diesen neuen Meilenstein in seiner industriellen Entwicklung in Algerien offiziell bekanntzugeben.„Ich habe mich sehr gefreut, Seine Exzellenz, den Präsidenten von Algerien, zu treffen. Wir haben über die Bedeutung des Marktes gesprochen, der ein erhebliches Potenzial für Opel bietet. Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung stellt einen strategischen Meilenstein in unseren Bestrebungen dar, unsere internationale Präsenz über Europa hinaus weiter auszubauen“, sagt Florian Huettl, CEO Opel Automobile GmbH. „Unser Ziel ist es, deutsche Ingenieurskompetenz und Mobilitätslösungen von Opel noch mehr Kundinnen und Kunden überall auf der Welt zugänglich zu machen. Die heutige Vereinbarung legt den Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren algerischen Partnern und unterstreicht unser gemeinsames Bestreben, nachhaltige Werte zu schaffen. Das Projekt wird die Entwicklung der algerischen Automobilindustrie fördern und gleichzeitig die erforderlichen lokalen Produktionskapazitäten für Opel schaffen.“