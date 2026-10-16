Opel Trackmania Cup: Profi-Gamer im Wettkampf auf dem Opel-Stand des Pariser Autosalons

Wenn automobile und virtuelle Welt miteinander verschmelzen: Opel und Trackmania bringen Gaming und Performance auf den Opel-Stand A42 in Halle 4

Trackmania-Highlight: Am Messesamstag treten Profispieler live am Opel-Stand gegeneinander an

Paris ist nur der Anfang: Die Gaming-Community kann ab sofort in die spannende Opel-Trackmania-Welt eintauchen

Opel präsentiert auf dem Pariser Autosalon aktuell nicht nur aufsehenerregende Fahrzeugpremieren wie die visionäre Studieoder den neuen Formel-E-GEN4-Rennwagen. Der deutsche Hersteller bietet dem Publikum vor Ort auch eine einzigartige Entertainment-Experience in Zusammenarbeit mit „Trackmania“ von Ubisoft und der E-Sport-Organisation GIANTX. Die Partnerschaft feiert die GSE- und Motorsport-Gene von Opel und lässt Performance, Technologie und Gaming-Welt miteinander verschmelzen. Das Ergebnis ist ein fesselndes Computerspiel und so eine spannende Möglichkeit, die Marke Opel neu zu erleben und mit ihr in Kontakt zu treten.„Automobilkultur spielt sich nicht mehr nur auf der Straße ab. Sie findet auch online statt. In der Community. Und in Games. Heute ermöglichen wir der Community einmal mehr, den Opel-GSE-Spirit zu fühlen“, sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann.„Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Opel der Gaming-Community die GSE-Faszination nahezubringen. Damit eröffnen wir den Fans einen neuen Weg, die Marke zu erleben und gemeinsam in der Trackmania-Welt miteinander wettzueifern – sowohl in Paris als auch online“, sagt GIANTX CEO José Ramón Díaz.Im Mittelpunkt der Experience steht ein maßgeschneidertes Opel-Trackmania-Universum mit exklusiven, Opel-inspirierten Strecken und speziell entworfenen virtuellen Opel-Fahrzeugen. Noch bis zum 18. Oktober können Besucher amihr fahrerisches Können an den dortigen Spielstationen unter Beweis stellen, Rundenrekorde erzielen und um Preise wetteifern.Das Highlight findet am Messesamstag statt: Dann werden auf dem Opel-Stand professionelle „Trackmania“-Spieler live imgegeneinander antreten. Besucherinnen und Besucher können das Geschehen hautnah miterleben, wenn die Top-Fahrer auf den eigens für Opel entworfenen Rennstrecken ihr Können unter Beweis stellen und vor Publikum höchste Präzision, Hochgeschwindigkeit und spektakuläre Rennaction zeigen.Die spannende Experience wird auch nach Paris weitergehen – mit dem Start der gemeinsam mit GIANTX organisierten, einem speziellen Trackmania-Online-Turnier. Der Wettbewerb steht allen Gamern der Community offen und findet auf den offiziellen Opel-Strecken der Trackmania-Plattform statt. Fans rund um den Globus können die exklusiven Opel-Rennen austesten, Bestzeiten aufstellen und um einen Platz unter den schnellsten Fahrern kämpfen.Opel verbindet auf diese Weise erneut automobile Begeisterung mit der Welt des E-Sports und des Gaming – diesmal gemeinsam mit Ubisoft und GIANTX – und schafft so ein fesselndes Erlebnis, das weit über die Grenzen der Paris Motor Show hinausgeht. Es spricht neue Zielgruppen an und bietet Fans die Möglichkeit, den Opel-Performance-Spirit sowohl in der französischen Hauptstadt als auch online zu erleben.Bereits auf der letztjährigen IAA in München hat Opel erstmals die reale mit der digitalen Welt verschmelzen lassen – mit dem atemberaubenden Konzeptfahrzeugund der Möglichkeit, es im weltberühmten Rennsimulator „Gran Turismo 7“ zu fahren. Ganz nach dem Motto: Automobilkultur beschränkt sich nicht mehr nur auf die Straße. Sie findet online statt. In der Community. Genau dafür steht eben auch Opel GSE.