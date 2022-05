Opel-Tag begeistert: Bundesweit großes Interesse am neuen Astra

Voller Erfolg: Neuer Astra überzeugt bei seiner Händlerpremiere die Besucher

Vor Ort: Opel CEO Uwe Hochgeschurtz und Opel Deutschland-Chef Andreas Marx

Volles Programm: Kunden testen neuen Astra Hybrid, Grandland Hybrid und Co.

Vorfreude: Zigtausende strömen zur Premiere deutschlandweit in die Opel-Autohäuser

Das war ein Auftakt nach Maß: Am Samstag feierte der neuedeutschlandweit seine Händlerpremiere. Dazu hatten der Hersteller und seine Partner eigens den Opel-Tag ausgerufen – und Zigtausende ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, den Astra sowie viele weitere neue Opel-Modelle genauestens unter die Lupe zu nehmen. Der Astra überzeugte mit seinen innovativen Technologien, dem topmodernen Design und seinem vielfältigen Antriebsangebot bis hin zumen. Die Begeisterung spürten auch Opel CEO Uwe Hochgeschurtz und Opel Deutschland-Chef Andreas Marx bei den Händlern vor Ort.„Wir wussten von Anfang an, dass wir mit unserem neuen Opel Astra ein ganz besonderes Auto entwickelt haben. Ein Auto, das mit seinem klaren, mutigen Auftritt und Top-Technologien die Kompaktklasse erobern wird. Ein Auto, das elektrifiziert und so in jeder Hinsicht fit für die Zukunft vorfährt – genau das kommt bei den Kunden und Besuchern an“, freut sich Hochgeschurtz, der die Begeisterung der Interessierten in der Kölner Opel-Niederlassung am Raderberggürtel hautnah erlebte.Andreas Marx besuchte am Samstag ebenfalls einige Opel-Händler, so zum Beispiel das Opel-Autohaus Barth & Frey in Idar-Oberstein. Auch dort das gleiche Bild: „Händler und Kunden haben auf den neuen Astra gewartet. Es war eine tolle Stimmung vor Ort. Der neue Astra hat die Emotionen geweckt, und die Opel-Partner haben für den perfekten Rahmen gesorgt“, sagt Marx.So hatten die Mitarbeiter der Autohäuser alle Hände voll zu tun, den Wissensdurst der Besucher zum neuen Astra zu stillen. Das Design wirkte ganz nach dem Motto der aktuellen Einführungskampagneauf die Autofans. Doch viele interessierten sich vor allem auch für die Technik und Technologien. Die Experten erläuterten die Funktionsweise und Vorteile desgenauso wie von dem klassenführenden blendfreien Intelli-Lux LEDPixel Licht der jüngsten Generation. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr auch das volldigitale Pure Panel, das vor allem bisherige Astra-Fahrer sowie Besitzer von Modellen anderer Hersteller in eine völlig neue, intuitiv erlebbare Cockpit-Welt entführte. Da ließen die Anfragen für Probefahrten nicht auf sich warten, so dass die Händler und Mitarbeiter bereits am Samstag viele Astra-Testfahrten für die nächsten Wochen vereinbaren und bereits zahlreiche Neuwagen-Bestellungen vor Ort verzeichnen konnten.Doch nicht nur der neue Astra begeisterte zu seiner Händlerpremiere. Zum Opel-Tag präsentierten die Partner den Besuchern das komplette aktuelle Blitz-Portfolio – allen voran den neuensowie die Bestsellerund, je nach Modell auch entweder als Plug-in-Hybrid oder rein batterie-elektrische Variante. Auf diese Weise konnte sich jeder sein favorisiertes Opel-Modell auswählen, es näher unter die Lupe nehmen und zum Teil sogar direkt testen. Ein Auftakt nach Maß für den neuen Astra sowie alle Opel-Kunden und -Fans, die den Newcomer erstmals selbst live erleben konnten.