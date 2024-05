Opel Rocks Electric ab sofort schon für 79 Euro pro Monat leasen

Attraktives Angebot: Rocks Electric bereits ab 79 Euro pro Monat 1 leasen oder für 8340 Euro kaufen (Fahrzeugpreis inkl. Überführungskosten und MwSt.)

Jung, innovativ, cool: Rocks Electric ermöglicht lokal emissionsfreie Mobilität ab 15 2

In Kürze: Eigenes Smartphone im Rocks Electric über den neuen „Rocks Switch“ verbinden und Lieblingsmusik hören, navigieren oder telefonieren

Jung, innovativ, lokal emissionsfrei und vor allem schon für Jugendliche ab 15 Jahrenfahrbar – das ist der. Der smarte Stromer ist das ideale Fahrzeug, um bereits weit vor dem 18. Geburtstag erschwinglich individuell mobil zu sein. Wie erschwinglich, zeigt das neue Leasingangebot, das Opel für den Rocks Electric ab sofort ermöglicht: Bereits ab 79 Euro pro Monatkann der Elektro-Einsteiger mit Platz für Zwei geleast werden – inklusive einer Laufleistung von 5.000 Kilometern pro Jahr bei 36 Monaten Laufzeit. Und wer den Rocks Electric komplett sein Eigen nennen und ihn gleich kaufen will, kommt ebenfalls in den Genuss eines attraktiven Angebots: Schon zum Einstiegspreis von 8.340 Euro (Fahrzeugpreis inkl. Überführungskosten und MwSt.) können Jugendliche in ihrem eigenen batterie-elektrischen Leichtkraftfahrzeug unterwegs sein. Da die Überführungskosten in Höhe von 350 Euro schon darin enthalten sind, ist der Opel Rocks Electric auch heute keinen Cent teurer als zu seiner Markteinführung vor rund zwei Jahren.„Mit dem Opel Rocks Electric machen wir Jugendliche ab 15 Jahrenmobil – zu Preisen, die sich junge Fahrer auch leisten können. Für gerade einmal 79 Euro monatlichkönnen sie zu zweit auf vier Rädern und mit serienmäßigem Panorama-Glasdach in der Stadt sowie im Umland durchstarten. Das ist innovative und lokal emissionsfreie Mobilität, die dem Nachwuchs mehr individuelle Freiheit ermöglicht“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger.Smart, praktisch und einfach zu handhaben, dafür steht der Rocks Electric. Der kleine Opel bietet eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern, die sich mit bis zu 45 km/h zurücklegen lassen. Laden lässt sich der Rocks Electric im Anschluss über jede normale Haushaltssteckdose. Und mit einem Wendekreis von nur 7,20 Meter können Fahrer den 2,41 Meter kurzen und gerade einmal 1,39 Meter breiten (ohne Außenspiegel) Rocks Electric prima durch enge Kurven oder in kleine Parklücken lenken. Dabei wird der City-Stromer zum unkonventionellen Hingucker – auch weil die beiden Türen identisch gestaltet sind. Die Beifahrertür schwingt nach vorne, die Fahrertür gegenläufig nach hinten auf.Im Innenraum ist der Rocks Electric ebenfalls voll auf die Bedürfnisse der jungen Generation ausgerichtet. Die konsequent auf Funktionalität ausgelegte Gestaltung überzeugt durch griffgerechte Bedienelemente und übersichtliche, gut ablesbare Anzeigen, die auf das Wesentliche fokussiert sind. Eine auf der Mittelkonsole positionierte Smartphone-Halterung mit USB-Anschluss und Konnektivität über DAT-Dongle stellt die Vernetzung sicher und bietet unter anderem Zugriff auf die optionale „myOpel“-Service-App. Und in Kürze kommt ein weiteres praktisches Feature hinzu: Schon bald können Rocks Electric-Fahrer ihr Smartphone via Bluetooth über den separat anbringbaren „Rocks Switch“ am Lenkrad verbinden. Mit „MyRocks Play“ kann die eigene Lieblingsmusik gehört werden, das bevorzugte Navigationssystem genutzt und telefoniert werden, ohne den Blick von der Straße abzuwenden. Der „Rocks Switch“ wird für alle Rocks Electric-Varianten optional erhältlich sein.Genauso einfach wie das Handling läuft auch der Leasing- oder Kaufabschluss eines neuen Opel Rocks Electric ab. So können Kunden während des Bestellvorgangs zum einen direkt einen myOpel-Account erstellen, der nützliche Funktionen und Informationen zur späteren täglichen Anwendung des Rocks Electric (wie zum Beispiel zum Ladestatus der Batterie) bereithält. Zum anderen können sie Leasing oder Kauf komplett online vornehmen – oder den Prozess auf Wunsch beim regionalen Händler vor Ort abschließen. Beim Online-Abschluss bestehen 14 Tage Widerrufsrecht, so dass Käufer keinerlei Risiko eingehen und auf dem Weg zu ihrem Rocks Electric jederzeit rundum abgesichert sind. Im Handel gibt es auch die Möglichkeit, den Rocks Electric zu finanzieren.