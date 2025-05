Opel Mokka GSE Rally: Ein neuer Star im elektrischen Rallyesport

Weltpremiere: Prototyp Mokka GSE Rally beeindruckt Besucher bei der ELE Rally in den Niederlanden

Tabellenführer: Alex Español gewinnt zweiten Lauf zum ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSE“ 2025

Verfolger: Niederländer Fabian Kamermans und Deutscher Christian Lemke fahren aufs Podest

Mit seinem zweiten Saisonsieg hat der Spanier Alex „Sito“ Español bei der ELE Rally in den Niederlanden die Gesamtführung im ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSE“ ausgebaut. Nach spannendem Kampf setzte sich der Iberer an der Seite seines Beifahrers Borja Odriozola bei widrigen Bedingungen mit Regen und rutschigen Pisten um 13,6 Sekunden gegen die niederländische Crew Fabian Kamermans/Stefan Müller durch. Der Deutsche Christian Lemke und sein Beifahrer Pascal Raabe, der den verletzten Jan-Eric Bemmann vertrat, wurden Dritte. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, kommentierte Español. „Ich stand die ganze Zeit unter enormem Druck. Ich freue mich riesig über meinen zweiten Saisonsieg und würde mir wünschen, dass es so weitergeht. Aber ich weiß, die anderen schnellen Jungs werden etwas dagegen haben.“Der heimliche Star bei der ELE Rallye war aber ein anderer: Der neuefeierte bei der Asphalt-Hatz rund um Eindhoven vor großem Publikum, darunter mehr als 50 Gäste von Opel Belgien und Opel Niederlande, seine Premiere. Opel-Motorsportlegende Volker Strycek steuerte den 207 kW (280 PS) starken und mit einem Drehmoment von 345 Newtonmeter aufwartenden Elektro-Renner aus Rüsselsheim beherzt über die tückischen Wertungsprüfungen. Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann zeigte sich bei der ELE Rally als Beifahrerin im Mokka GSE Rally von dem vollelektrischen Prototyp ebenfalls begeistert.Auch im Cup-Feld derging die Post ab. Mit zwei WP-Bestzeiten setzte sich Español am Freitag an die Spitze des Klassements und gab diese bis ins Ziel am späten Samstagabend nicht mehr ab, obwohl ihm insbesondere Christian Lemke stets dicht im Nacken saß. Nach der elften Wertungsprüfung trennten die Führenden lediglich zwei Zehntelsekunden. Nur eine Prüfung später verlor Lemke rund eine halbe Minute auf die Bestzeit, attackierte in den letzten beiden Stages aber nochmals voll und verdrängte so Gastfahrer Timo van der Marel vom Podest. „Es hat super viel Spaß gemacht“, freute sich der Norddeutsche. „Trotz der schwierigen äußeren Bedingungen war es eine schöne Rallye, wenn auch keine einfache. Das Auto lief super, wir konnten über die zwei Tage den Speed der Spitze mitgehen und sind insgesamt sehr zufrieden.“Van der Marel hatte sich während der gesamten Rallye ein hartes Duell mit Fabian Kamermans um den Titel des besten Einheimischen geliefert. Kamermans, der wie Español, van der Marel, Lemke und der im Ziel fünftplatzierte Belgier Tom Heindrichs mindestens eine WP-Bestzeit erzielte, freute sich über das beste Cup-Ergebnis seiner Karriere: „Es ist ein tolles Gefühl, bei meiner Heimrallye auf dem Podest zu stehen. Natürlich hätte ich gerne gewonnen, aber Sito war unglaublich schnell. Der Kampf in den Top 6 war irre. Mit der Bestzeit und den fünf Bonuspunkten in der Power Stage haben wir annähernd das Maximum rausgeholt, liegen in der Cupwertung nun auf Platz 3 und sind happy. Es hätte kaum besser laufen können.“ Den sechsten Schlussrang belegten Kilian Nierenz und Milena Raithel, die beimauf dem Podest gestanden hatten.„Das war eine ganz besondere Veranstaltung für Opel“, resümierte Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott. „Unser neuer Mokka GSE Rallye hat bei der ELE Rally viel Aufsehen erregt. Das Auto hat optisch, akustisch und in Bezug auf die Performance einen starken Eindruck hinterlassen. Der Kampf um die Spitze in der Cup-Wertung war wieder extrem spannend. Fünf Fahrer haben mindestens eine WP-Bestzeit markiert, was für die hohe Ausgeglichenheit im Feld spricht. Opel hat hier in den Niederlanden ein starkes Statement für den elektrischen Rallyesport abgegeben.“Der dritte Lauf zum ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSE” findet am 14./15. Juni bei der Rallye Vosges Grand-Est statt. Die flotten Stromer schlagen beim ersten Frankreich-Gastspiel der Saison ihren Servicepark in St.-Dié-des-Vosges auf.1. Español 64 Punkte.2. Lemke 53.3. Kamermans 48.4. Nierenz 46.5. Heindrichs 41.6. Wittenbeck 25.7. Jungnickel 20.8. M. Neulinger und Steitz je 18.10. Eertmans 13.