Opel Mokka: Ab sofort auch als Top-of-the-Line-„Ultimate“-Trim

Neue Topausstattung mit rund 20 Prozent Preisvorteil: Mokka Ultimate serienmäßig mit Infotainment-, Tech- und Komfort-Paketen sowie weiteren Extras

Neues Winter-Paket: Mit mehrstufiger Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer und beheizbarem, veganem Kunstleder-Lenkrad

Stabile Preise: Mokka-Einstieg bereits ab 26.890 Euro, Mokka Electric ab 36.740 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.)

Rüsselsheim. Seit kurzem macht der neuedas unverwechselbare Kompakt-SUV noch schärfer und die. Doch auch alle anderen-Varianten werden mit dem neuen Modelljahr noch stylischer, moderner und komfortabler. Denn ab sofort ist der Bestseller auch als Mokka Ultimate ab 31.740 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.) bestellbar. Die neue Top-Ausstattung bietet viele serienmäßige Extras wie das Infotainment-, Komfort- und Tech-Paket inklusive blendfreiem Intelli-Lux Matrix Licht. Dazu wird der Mokka Ultimate mit dem zur Wagenfarbe kontrastierenden schwarzen Dach und 18-Zoll-Leichtmetallrädern in BiColor Schwarz zum Blickfang. Passend zur kalten Jahreszeit erweitert außerdem ein spezielles Winter-Paket das Angebot. Bei alledem hält Opel das Preisniveau für Mokka-Fahrer stabil. So können Kunden wie bisher bereits zum Einstiegspreis von 26.890 Euro ihren eigenen Mokka fahren (UPE inkl. MwSt.).Der neuefährt besonders umfangreich ausgestattet vor. Ein Highlight im besten Sinne ist das adaptive, blendfreie Intelli-Lux Matrix Licht, das exklusiv in der Top-Ausstattung sowie beim neuen Mokka GSE serienmäßig ist. Darüber hinaus ergänzen elektronische Helfer und Features wie der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fahrräder- und Fußgängererkennung, der automatische Geschwindigkeits-Assistent, elektrisch einstell- und anklappbare, beheizbare Außenspiegel sowie das Reifen-Reparatur-Set die bei Ultimate standardmäßigen Tech- und Infotainment-Pakete.Das sichere Manövrieren im Stadtverkehr und beste Sicht nach hinten ermöglicht neben dem Parkpilot für Front und Heck die 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera. Beste Unterhaltung und Vernetzung garantiert das Infotainment-Paket mit Multimedia-Navigationssystem samt 10-Zoll-Farbtouchscreen und 3D-Kartendarstellung sowie dynamischer Routenführung. Ein Wireless Charger ist ebenfalls serienmäßig mit an Bord. Neben dem sechsfach einstellbaren Fahrer- und Beifahrersitz erhöht das Komfort-Paket mit automatisch abblendendem Innenrückspiegel und doppeltem Kofferraumladeboden den Praxisnutzen.Der Mokka Ultimate ist als Electric, Hybrid oder mit effizientem Benziner verfügbar und bietet bei vergleichbarer Zusatzausstattung gegenüber dem Mokka GS für die Kunden einen Preisvorteil von rund 20 Prozent.Speziell für die kalte Jahreszeit hat Opel zudem dasgeschnürt. Für nur 500 Euro Aufpreis (bei Ultimate 400 Euro, bei GSE Serie) können es sich Mokka-Fahrer und -Beifahrer mit der mehrstufigen Sitzheizung gemütlich machen; und kalte Hände gehören dank dem beheizbaren Lenkrad aus veganem Kunstleder der Vergangenheit an.