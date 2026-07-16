„Opel Handball-Bundesliga“: Erste Spieltage der Saison 2026/27 stehen fest

Jetzt vormerken: Handball-Bundesliga GmbH gibt Spieltage 1 bis 11 offiziell bekannt

Spannung pur: Kracher-Auftakt und Topspiele in den ersten Spieltagen

Dreifacher „Blitz-Einschlag“: Opel neuer Namensgeber der Handball-Bundesliga, Sponsor der Frauen- und Männer-Nationalmannschaft sowie der IHF Handball WM der Männer 2027 in Deutschland

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Nur noch wenige Wochen, dann startet die „Opel Handball-Bundesliga“ in die Saison 2026/27. Vor kurzem erst haben die beiden Partner als sichtbares Zeichen des Opel-Engagements im deutschen Profi-Handball dasenthüllt – nun stehen diefür die Partien der Spieltage 1 bis 11 der kommenden Saison fest. Schon jetzt ist klar: Die „Opel Handball-Bundesliga“ 2026/27 wird spannend, schnell und begeisternd.Die Saison der „Opel Handball-Bundesliga“ wird am 22. August 2026 im SAP Garden München mit der Begegnung des Meisters SC Magdeburg gegen Pokalsieger Füchse Berlin eröffnet.Der erste offizielle Spieltag der „stärksten Liga der Welt“ beginnt dann am Donnerstag, 27. August 2026, um 19 Uhr mit der Partie zwischen dem THW Kiel und TBV Lemgo Lippe. Um 20 Uhr empfangen die Füchse Berlin die MT Melsungen – ein Duell zweier Clubs, die in der kommenden Saison in der EHF Champions League vertreten sein werden.Hochkarätig weiter geht es am 2. Spieltag: Am Donnerstag, 3. September 2026, um 20 Uhr trifft der amtierende Deutsche Meister SC Magdeburg auf die Füchse Berlin, Vizemeister und DHB-Pokal-Sieger. Am 6. Spieltag steht das erste „Nordderby“ der Saison an, wenn am Samstag, 26.September 2026, um 18 Uhr der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt aufeinandertreffen.Obiges „Nordderby“ ist die erste Begegnung in der Opel HBL, die live in der ARD Sportschau zu sehen sein wird – mindestens elf weitere ausgewählte Partien der Opel HBL schließen sich im ARD-Hauptprogramm oder in den Dritten Programmen an. Eine weitere Free-TV-Präsenz der Opel HBL bietet der Sonntagnachmittag: Ab 15 Uhr zeigen WELT.TV und bild.de an jedem Spieltag ein Topspiel der Opel HBL.Der letzte Spieltag des Jahres 2026 ist am 23. Dezember. Weiter geht es nach der Heim-WM, deren offizieller Sponsor Opel ist, am 11. Februar 2027. Der 34. und letzte Spieltag der 61. Saison ist auf den 6. Juni 2027 terminiert. Die Regelspieltage der „Opel Handball-Bundesliga“, die die vergangene Saison erneut mit einem Zuschauerrekord abgeschlossen hat, finden wie gewohnt am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag statt.Seit dem 1. Juli 2026 trägt die Handball-Bundesliga offiziell den Titel „Opel Handball-Bundesliga“. Der traditionsreiche deutsche Hersteller aus Rüsselsheim am Main übernimmt für drei Spielzeiten die Namensrechte. Außerdem ist Opel ab sofortder Frauen und der Männer und wird darüber hinaus zum. Der ikonische Opel Blitz schlägt damit gleich dreifach im deutschen Handball ein. Das Großereignis wird eines der absoluten Highlights im sportlichen Jahreskalender 2027. Opel wird dabei an allen WM-Spielstätten als offizieller Automobilpartner mitten im Geschehen sein – modern, sportlich und ebenso begeisternd wie der Handballsport selbst.Diesen Anspruch verkörpern auf Modellseite der neueund, entworfen, entwickelt und gebaut am Stammsitz in Rüsselsheim, und das in Eisenach produzierte Top-of-the-Line-SUVgenauso wie die neuen High-Performance-GSE-Modelle. Mit seinen heißen neuen Alltagssportlernund dem noch in diesem Jahr kommendenbeweist Opel, wie elektrisches sportliches Fahrvergnügen pure Emotionen weckt.