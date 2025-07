Opel Frontera Electric: Jetzt mit 100 Kilometer mehr Reichweite

Lokal emissionsfrei weiter fahren: Frontera Electric „Extended Range“ schafft mit neuer 54 kWh-Batterie bis zu 408 Kilometer ohne Ladestopp (WLTP 1 )

Rüsselsheim. Im Frühjahr feierte derseine Händlerpremiere in Deutschland und schon jetzt macht Opel das besonders erschwingliche und familienfreundliche SUV noch attraktiver. Ab sofort können die Kunden denmit höherer Reichweite ordern. So fährt er nun als Frontera Electric „Extended Range“ auch mit neuer 54 kWh-Batterie und bis zu 408 Kilometer lokal emissionsfreier Reichweite vor (WLTP) – rund 100 Kilometer mehr. Der neue Opel Frontera Electric mit größerem Akku ist in der Edition-Variante bereits ab 31.190 Euro erhältlich (alle Preise UPE inkl. MwSt.). Und mitwird der Umstieg auf die Elektromobilität noch einfacher und attraktiver – beim Kauf des neuen Frontera Electric „Extended Range“ angefangen.„Wer ein praktisches, rundum alltagstaugliches, vollelektrisches SUV mit viel Platz fahren möchte, ist bei unserem Opel Frontera Electric genau richtig. Schon zur Premiere haben wir eine Elektro-Variante mit mehr Reichweite angekündigt. Jetzt liefern wir! Mit bis zu 408 Kilometer gemäß WLTPkönnen Familien beruhigt auch auf größere Touren gehen – und das Frontera-typisch zu erschwinglichen Preisen“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger.Ein charakteristisches, robustes Design sowie einen hohen Praxisnutzen mitund zahlreichen cleveren Lösungen – all das dürfen die Kunden von jeder Frontera-Variante erwarten. Zu den seit Marktstart angebotenen beiden Hybrid-Varianten und dem Frontera Electric mit 44 kWh-Batterie stößt nun die neue vollelektrische Version hinzu. Die Akku-Kapazität steigt um 10 kWh, während der Energiebedarf weiter sinkt. So lassen sich mit dem neuen Frontera Electric „Extended Range“ künftig bis zu 408 Kilometerlokal emissionsfrei ohne Ladestopp zurücklegen (WLTP).Damit haben Kunden, die rein batterie-elektrisch unterwegs sein wollen, ab sofort die Wahl: Bewegen sie sich hauptsächlich im urbanen Raum, reicht ihnen der ab 28.990 Euro erhältliche Stromer mit kleinerer Batterie und bis zu 305 Kilometer Reichweite (WLTP). Wollenmit dem Frontera Electric öfter auch längere Strecken zurücklegen oder in den Urlaub fahren, entscheiden sie sich für die neue „Extended Range“-Variante mit größerem Akku. Und selbst wenn diese Energienachschub benötigt, ist dazu nur ein rund halbstündiger Pausenstopp an einer 100 kW-Schnellladesäule nötig, um den Akku von 20 auf 80 Prozent wieder aufzuladen. Frontera-typisch bleibt dabei das Angebot – klar strukturiert und nachvollziehbar: zwei batterie-elektrische und zwei Hybrid-Varianten sowie jeweils zwei Ausstattungslinien (Edition und GS).Allen Frontera-Varianten unabhängig von der Antriebsart gemein: Sie glänzen mit ihrer Geräumigkeit und Flexibilität. Der Frontera bietet Ladekapazitäten bis zu rund 1.600 Liter und eine im Verhältnis 60:40 teilbare Rückbank. Dank der steil abfallenden Seitenscheiben und dem ebenso designten Heck genießen Passagiere gerade auch in Reihe zwei viel Platz. Hinzu kommen schlaue Features, die das Reisen im Frontera angenehmer machen. Diese reichen schon in der jeweiligen Einstiegsversion von der serienmäßigen, innovativen Smartphone-Station für alle, die gerne ihr eigenes mobiles Gerät als Infotainmentquelle nutzen, über flexible Haltebänder und Smartphone-Taschen in den Rückenlehnen bis hin zum optionalen Wireless Charger. Darüber hinaus macht Opel mit den patentierten Intelli-Sitzen samt mittiger ergonomischer Sicke für Fahrer und Beifahrer im Frontera einmal mehr Sitzinnovationen für eine breite Käuferschicht erschwinglich.Gleiches gilt für den Kauf des neuen Frontera Electric „Extended Range“. Um der Elektromobilität weiteren Schub zu verleihen, gestaltet Opel sie für die Kunden noch einfacher und erschwinglicher. Denn wer sich jetzt ein batterie-elektrisches Pkw-Modell zulegt, erhält mitzahlreiche Services gleich mit dazu. So sind Leistungen wie eine eProWallbox Move für das flotte Laden zuhause, E-Routes-Funktionen und acht Jahre mobile Lade- und Pannenhilfesowie Batteriegarantie bereits inklusive.