Opel-Firmenlauf am Donnerstag, 4. Juli: Jetzt noch Startplätze sichern

Zum Start bereit: Beliebte Breitensport-Veranstaltung findet zum 11. Mal statt

Gemeinschaft erleben: Opel-Firmenlauf offen für Menschen mit und ohne Behinderung

Stimmung pur: Nach dem Lauf zur After-Run-Party im Stadion am Sommerdamm

Den 4. Juli 2024 haben sich viele Hobbysportler bereits rot im Kalender markiert: An diesem Donnerstagabend steigt wieder der– in diesem Jahr bereits zum 11. Mal. Wer aktiv am beliebten Breitensport-Event am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim teilnehmen will, aber bis jetzt noch nicht angemeldet ist, sollte sich sputen. Nochmöglich. Bis dahin können sich alle Laufbegeisterten untereinen Startplatz im Vierer-Team sichern. Die Teilnahme lohnt sich: Es erwarten alle Läufer ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl auf und neben der Strecke, attraktive Preise für die Sieger der einzelnen Wertungsklassen sowie ein unvergesslicher Abend auf der After-Run-Party. Für beste Stimmung sorgt auch der inklusive Spirit der Veranstaltung: Der Firmenlauf steht allen Menschen offen – ob jung oder alt, mit oder ohne Einschränkungen.Die Anmeldung für den Opel-Firmenlauf ist ganz einfach: Ein Team aus vier Personen zusammenstellen, der Gruppe einen unverwechselbaren Namen geben, das Ganze– und schon kann’s am 4. Juli losgehen. Die Teilnahmegebühr beträgt 82 Euro pro Vierer-Team (inkl. MwSt.). Jeder Läufer bekommt seine Startnummer, einen Einweg-Zeitmesschip und im Ziel isotonische Sportgetränke.Um Punkt 19 Uhr gehen die Läufer dann im Stadion am Sommerdamm auf die Strecke. Der rund 5,7 Kilometer lange Parcours passiert markante Wegstationen in der Rüsselsheimer Innenstadt und auf dem Firmengelände, bevor der Kurs am Main zurück zum Stadion führt. Dort findet im Anschluss die Prämierung der besten Teams sowie die legendäre After-Run-Party statt, auf der alle Läuferinnen und Läufer den Abend gemeinsam mit Freunden und Bekannten ausklingen lassen können. Als weiteres Highlight wird dort auch der neuezu sehen sein, der jüngst zum Jubiläumin Rüsselsheim sein Publikumsdebüt gab. Darüber hinaus können sich Interessierte an einem Stand über die Ausbildungsangebote bei Opel informieren. Und wer sich schon jetzt für den Abend im After-Run-Biergarten Sitzplätze für die eigene Gruppe und Angehörigen sichern will, kann diese unterreservieren.Alles Wissenswerte sowie weitere Informationen zu Anmeldung und Teilnahmebedingungen an der 11. Ausgabe der Traditionsveranstaltung finden sich unter