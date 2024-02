Opel-Firmenlauf am 4. Juli 2024: Jetzt anmelden und Startplatz sichern

Traditionell gut: Beliebte Breitensport-Veranstaltung geht im Sommer in die 11. Runde

Gemeinsam stark: Opel-Firmenlauf offen für Menschen mit und ohne Behinderung

Zusammen feiern: Nach dem Lauf zur After-Run-Party im Stadion am Sommerdamm

Die Temperaturen werden bereits angenehmer – genau die richtige Zeit, um die Sportschuhe zu schnüren und die Laufsaison einzuleiten. Ein Höhepunkt vieler Laufbegeisterter im Jahreskalender wird sicherlich Donnerstag, der: An diesem Tag geht derin seine 11. Runde. Ab sofort können sich alle, die das gemeinschaftliche Breitensport-Event als Vierer-Team genießen wollen,. Deshalb gilt schon jetzt, sich einfach aufzu registrieren und den Startplatz zu sichern. Es erwarten alle Teilnehmer ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl auf und neben der Strecke, attraktive Preise für die Sieger der einzelnen Wertungsklassen sowie ein unvergesslicher Abend auf der After-Run-Party.„Unser Opel-Firmenlauf ist ein Breitensport-Event mit Tradition. Dazu gehört, dass viele Laufbegeisterte aus der Region und weit darüber hinaus hier in Rüsselsheim gemeinsam auf die Strecke gehen und sich unterstützen. Nur gemeinsam sind wir stark! Diesen inklusiven Spirit beweist der Firmenlauf auch damit, dass er allen offensteht, egal ob jung oder alt, Menschen mit oder ohne Einschränkungen“, freut sich Opel CEO Florian Huettl auf die 11. Ausgabe des Events.Um 19 Uhr fällt am 4. Juli der Startschuss im Stadion am Sommerdamm. Auf der rund 5,7 Kilometer langen Strecke passieren die Teilnehmer dann markante Wegstationen in der Rüsselsheimer Innenstadt und auf dem Firmengelände, bevor der Parcours am Main zurück zum Stadion führt. Dort findet im Anschluss die Prämierung der besten Teams sowie die legendäre After-Run-Party statt, auf der alle Läuferinnen und Läufer den Abend gemeinsam mit Freunden und Bekannten ausklingen lassen können.Die Anmeldung für den Opel-Firmenlauf ist ganz einfach: Ein Team aus vier Personen zusammenstellen, der Gruppe einen unverwechselbaren Namen geben, das Ganze– und schon kann’s am 4. Juli losgehen. Die Teilnahmegebühr beträgt 82 Euro pro Vierer-Team (inkl. MwSt.). Jeder Läufer bekommt seine Startnummer, einen Einweg-Zeitmesschip und im Ziel isotonische Sportgetränke. Als Kooperations-Partner unterstützen Continental, Praenatura, Viactiv und Würth aktiv den diesjährigen Opel-Firmenlauf.Alles Wissenswerte rund um den 11. Opel-Firmenlauf sowie weitere Informationen zu Anmeldung und Teilnahmebedingungen finden sich unter