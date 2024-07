Opel Corsa im ersten Halbjahr Deutschlands Nummer eins bei den Kleinwagen

Corsa Electric im bisherigen Jahresverlauf Nummer eins unter den batterie-elektrischen Kleinwagen

Opel erreichte im Juni mit fast 18 Prozent ein großes Zulassungsplus, Pkw-Marktanteil nach deutlichem Wachstum bei 5,8 Prozent

Spitzenposition für den: Der Bestseller aus Rüsselsheim war auch im ersten Halbjahr 2024 Deutschlands beliebtester Kleinwagen. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) führt der Corsa nach den ersten sechs Monaten des Jahres mit 20.231 Neuzulassungen über alle Antriebsvarianten hinweg das Ranking in seinem Segment an. Auch unter den vollelektrischen Kleinwagen ist der Corsa Electric im bisherigen Jahresverlauf die Nummer eins. Damit schreibt der Opel Corsa ein weiteres Kapitel seiner langjährigen Erfolgsstory und unterstützt die klare Strategie des Unternehmens zur Elektromobilität.Seit seiner Premiere im Jahr 1982 wurden weltweit bisher mehr als 14,6 Millionen Exemplare des Corsa verkauft. In Deutschland stand der Corsa in den vergangenen drei Jahren an der Spitze des Kleinwagen-Segments.Der Corsa steht seit jeher für das Markenversprechen von Opel, Mobilität sowie technische Innovationen einem breiten Kundenkreis zugänglich zu machen – und das bereits heute auch mit vollelektrischem Antrieb. Der Corsa fährt unverwechselbar mit dem Markengesicht Opel Vizor vor und bietet ein intuitiv bedienbares digitales Cockpit sowie zahlreiche Top-Technologien wie das adaptive, blendfreie Intelli-Lux LEDMatrix Licht.Auch insgesamt hat Opel in Deutschland sowohl im Monat Juni als auch im ersten Halbjahr ein sehr starkes Ergebnis erzielt. Bei den Pkw wurden im vergangenen Monat nach Angaben des KBA 17.107 Opel-Fahrzeuge zugelassen. Der Rüsselsheimer Hersteller erreichte im Juni mit 17,9 Prozent ein großes Zulassungsplus. Damit lag der Marktanteil bei 5,8 Prozent und deutlich über dem Vorjahr (5,2 Prozent). In der Halbjahresbilanz sorgten 77.235 neu zugelassene Pkw für ein Wachstum um rund 15,5 Prozent sowie einen Marktanteil von 5,2 Prozent (2023: 4,8 Prozent).„Opel hat im bisherigen Jahresverlauf ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Bei den deutschen Marken erreichte Opel im Juni sogar das größte Zulassungsplus. Als Segment-Spitzenreiter im ersten Halbjahr hat unser Bestseller Corsa dazu einen großen Beitrag geleistet. Das deutliche Wachstum der Opel-Neuzulassungen bei Pkw zeigt, dass unsere Modellpalette sehr gut auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet ist“, sagt Patrick Dinger, Opel-Markenchef in Deutschland.