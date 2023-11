Opel Corsa im Oktober erneut die Nummer eins in Deutschland

Zum dritten Mal in Folge: Opel Corsa auf Platz eins bei den Kleinwagenzulassungen

Hoher Anteil an E-Autos: Rund jeder vierte neu zugelassene Corsa und gut jeder fünfte Opel-Pkw bereits batterie-elektrisch

Neuzulassungen bei den leichten Nutzfahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht

Starker Oktober für den: Der Bestseller aus Rüsselsheim ist Deutschlands beliebtester Kleinwagen. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) rangiert der Corsa im Oktober mit 3.741 Neuzulassungen den dritten Monat in Folge an der Spitze des B-Segments. Dabei war nach vorläufigen internen Zahlen bereits jeder vierte neu zugelassene Corsa die batterie-elektrische Variante. Im bisherigen Jahresverlauf wurden insgesamt 44.662 Corsa neu zugelassen – davon waren 10.039. Damit ist der Rüsselsheimer über alle Antriebsvarianten hinweg der meistverkaufte Kleinwagen in Deutschland.Seit seiner Premiere im Jahr 1982 wurden weltweit weit mehr als 14,5 Millionen Exemplare des Corsa verkauft. In Deutschland und Großbritannien war der Corsa der meistverkaufte Kleinwagen 2021 und 2022. Seit wenigen Wochen ist nun die Neuauflage des Corsa im Handel – jetzt mit dem Markengesicht Opel Vizor, neuem digitalen Cockpit und vielen Top-Technologien wie blendfreiem Intelli-Lux LEDMatrix Licht.Auch die leichten Nutzfahrzeuge von Opel waren im Oktober stark unterwegs. Opel Combo, Vivaro und Movano erzielten mit rund 2.000 Neuzulassungen einen Marktanteil von 9,1 Prozent – ein sattes Plus von 5,6 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat.Insgesamt fällt die Oktober-Bilanz für Opel in Deutschland sehr positiv aus. Nach Angaben des KBA wurden im vergangenen Monat rund 11.350 Opel-Pkw zugelassen. Der Pkw-Marktanteil lag damit bei 5,2 Prozent und damit deutlich über Vorjahr (4,7 Prozent). Zusammen mit den leichten Nutzfahrzeugen lag der Marktanteil nach vorläufigen internen Zahlen bei 5,5 Prozent (Oktober 2022: 4,6 Prozent). Gut jeder fünfte neu zugelassene Opel-Pkw war batterie-elektrisch. Der Elektroauto-Marktanteil von Opel lag bei den Pkw mit 6,7 Prozent deutlich über dem Gesamtmarktanteil. Neben demleistet dazu auch dereinen starken Beitrag: Mehr als 60 Prozent aller neu zugelassenen Mokka waren elektrisch.„In diesem Jahr bieten wir bereits 15 elektrifizierte Modelle an. Bis Ende 2024 werden wir in jeder Baureihe mindestens ein rein elektrisches Fahrzeug haben. Damit sind wir Vorreiter auf dem Weg in die klimaneutrale Mobilität. Die Absatzzahlen zeigen nun nachdrücklich, dass unser Kurs stimmt“, sagt Patrick Dinger, Opel-Markenchef in Deutschland.