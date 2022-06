Opel Corsa-e im Mai das beliebteste Elektroauto in Deutschland

Opel Corsa nach Erfolg im letzten Jahr auch 2022 meistverkaufter Kleinwagen

Opel Mokka überzeugt rein elektrisch und als Verbrenner bei den Kompakt-SUVs

Opel-Pkw insgesamt im Mai mit deutlichem Marktanteilsplus im Vergleich zum Vorjahr

Der, Gewinner des „Goldenen Lenkrads 2020“, kommt nicht nur bei der Fachpresse gut an – auch die Kunden sind begeistert vom Kleinwagen mit dem Blitz: So sehr, dass der Corsa-e im Mai das meistverkaufte batterie-elektrische Fahrzeug (BEV) überhaupt in Deutschland war. Damit sicherte sich der Corsa-e nach offiziellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes einen BEV-Marktanteil von starken 6,5 Prozent.Neben dem Corsa-e erfreut sich auch der stylishe, Gewinner des „Goldenen Lenkrads 2021“, weiterhin großer Beliebtheit: Das rein elektrische Kompakt-SUV liegt im bisherigen Jahresverlauf auf einem starken zweiten Platz in seinem Segment.„Dieses Ergebnis zeigt, wie sehr unsere Modelle den Geschmack der Kunden treffen und dass wir mit unserer E-Offensive den richtigen Weg eingeschlagen haben. Von Corsa-e bis Zafira-e Life – Opel bietet bereits zwölf batterie-elektrische Modelle für alle Lebenslagen und Nutzerprofile. Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch, und wir sind dafür hervorragend aufgestellt. Auch die beiden neuen Modelle Astra und Grandland werden ihre Segmente elektrifizieren“, sagt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx.Den großen Erfolg der Modellreihen Corsa und Mokka untermauert auch ein Blick auf die Gesamtzahlen über alle Antriebsstränge hinweg: Derist der meistverkaufte Kleinwagen auf dem größten europäischen Automobilmarkt im bisherigen Jahresverlauf, derist die Nummer 3 im Segment der Kompakt-SUVs in Deutschland. Insgesamt hat Opel seinen Pkw-Marktanteil auf dem wichtigen deutschen Heimatmarkt im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat. Mit einem Marktanteil von 6,3 Prozent verbuchte die Marke mit dem Blitz ein Plus von 0,8 Prozentpunkten gegenüber Mai 2021.