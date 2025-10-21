Opel Corsa: Jetzt auch als „Ultimate“ und mit neuem Winter-Paket

Neue Topausstattung mit 20 Prozent Preisvorteil: Corsa Ultimate serienmäßig mit Infotainment- und Tech-Paket sowie schwarzem Dach

Neues Winter-Paket: Mit sechsfach einstellbaren Sitzen, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer und beheizbarem Lederlenkrad

Stabiles Preisniveau: Corsa-Einstieg bereits ab 22.890 Euro, Corsa Electric ab 29.990 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.)

Derwird mit dem neuen Modelljahr noch stylischer, moderner und komfortabler. Denn ab sofort ist der Bestseller auch als Corsa Ultimate ab 31.260 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.) bestellbar. Die neue Top-of-the-Line-Ausstattung bietet viele serienmäßige Extras wie das Infotainment- und das Tech-Paket. Dazu wird der Corsa Ultimate mit dem zur Wagenfarbe kontrastierenden schwarzen Dach und 16-Zoll-Leichtmetallrädern in Diamond Cut-Optik zum Blickfang.Damit nicht genug: Passend zur kalten Jahreszeit erweitert ein spezielles Winter-Paket das Angebot. Und für alle, die ihren Corsa GS oder Ultimate noch weiter aufwerten wollen, ist das Komfort-Paket GS & Ultimate verfügbar. Getreu dem Opel-Motto, Mobilität für alle zu ermöglichen, bleibt dabei das Preisniveau für Corsa-Fahrer stabil. So können sich Kunden Deutschlands beliebtesten Kleinwagen der vergangenen Jahre bereits zum Einstiegspreis von 22.890 Euro zulegen.Der neuefährt nicht nur überaus stylish, sondern vor allem besonders umfangreich ausgestattet vor. Ein Highlight im besten Sinne ist das adaptive, blendfreie Intelli-Lux Matrix Licht, das exklusiv in der Top-of-the-Line-Ausstattung serienmäßig ist. Darüber hinaus ergänzen Features wie LED-Nebelscheinwerfer, elektrisch einstell- und anklappbare, beheizbare Außenspiegel sowie das schlüssellose Schließ- und Startsystem „Keyless Open & Start“ die bei Ultimate standardmäßigen Tech- und Infotainment-Pakete.Das sichere Manövrieren im Stadtverkehr und beste Sicht nach hinten ermöglicht so neben dem Parkpilot für Front und Heck die 180-Grad-Rückfahrkamera. Beste Unterhaltung und Vernetzung garantiert das Navigationssystem mit 10-Zoll-Farbtouchscreen und 3D-Kartendarstellung samt dynamischer Routenführung. Für die stets optimale Innenraumtemperatur sorgt die Klimatisierungsautomatik; außerdem beugt die stark getönte Solar Protect-Wärmeschutzverglasung im Fond sowohl zu starker Sonneneinstrahlung als auch neugierigen Blicken von außen vor. Der Corsa Ultimate ist in verschiedenen Hybrid- wie auch in batterie-elektrischen Varianten verfügbar und bietet bei vergleichbarer Zusatzausstattung gegenüber dem Corsa GS für die Kunden einen Preisvorteil von 20 Prozent.Speziell für die höheren Ausstattungsvarianten gibt es außerdem dasmit Active Drive Assist Plus für 900 Euro. Dazu zählen unter anderem der automatische Geschwindigkeits-Assistent mit Stoppfunktion, der aktive Spurhalte-Assistent und eine erweiterte Verkehrszeichenerkennung. Zum Aufpreis von 100 Euro kommt noch die Fahreraufmerksamkeitswarnung hinzu.Speziell für die kalte Jahreszeit hat Opel dasgeschnürt. Für nur 450 Euro extra profitieren Corsa-Insassen (unabhängig von der Ausstattungsvariante) von sechsfach einstellbaren Komfortsitzen für Fahrer und Beifahrer samt mehrstufiger Sitzheizung, einem beheizbaren Lederlenkrad und bei „GS“ zwei klappbaren Zündschlüsseln mit Funkfernbedienung.