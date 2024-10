Opel Corsa Electric mit „Best in Class“-Award 2025 ausgezeichnet

„Bestes elektrisches Stadtfahrzeug“: Magazin electricar prämiert Corsa Electric

Siegertyp: Corsa kombiniert emotionalen Auftritt mit Top-Technologien und hohem Nutzwert

Kleinwagen-Bestseller: Mehr als drei Jahre in Folge an der Spitze seines Segments

Derbegeistert Kunden genauso wie Experten. Jüngster Beleg ist der „Best in Class“-Award 2025 vonin Kooperation mit dem. Die Jury des Fachmagazins hat den aktuellen Kleinwagen-Bestseller von Opel in der Kategorie „Bestes elektrisches Stadtfahrzeug“ an die Spitze gewählt. Zunächst bewertete das mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien besetzte Gremium alle eingegangenen Vorschläge und ermittelte fünf Finalisten pro Kategorie. Daraus ging dann im zweiten Schritt der Corsa Electric als Sieger bei den elektrischen Stadtfahrzeugen hervor. Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger nahm am Wochenende die Auszeichnung von-Chefredakteur Armin Grasmuck entgegen.„Der ‚Best in Class‘-Award bedeutet, dass wir als Automobilhersteller etwas Entscheidendes richtig gemacht haben: mit dem Opel Corsa Electric ein Produkt zu entwickeln, das bei Experten und Kunden gleichermaßen gut ankommt. Ein Produkt, das erfolgreich ist und den Weg in eine zukunftssichere, ressourcenschonende Mobilität weist. Herzlichen Dank an die-Jury und an alle Opel-Partner, die jeden Tag vor Ort die Begeisterung für den Corsa wecken“, sagte Patrick Dinger bei der Preisverleihung am Hockenheimring.Die Gründe für den dauerhaften Erfolg des Opel Corsa Electric sind vielfältig: Er punktet mit charakteristischem Design samt Opel Vizor-Markengesicht über Platz für fünf Personen bis hin zu Top-Technologien wie dem adaptiven, blendfreien Intelli-Lux Matrix Licht, die jede Fahrt entspannter und sicherer machen. Dazu kommt lokal emissionsfreier Fahrspaß gleich in doppelter Ausführung: Denn Kunden können beim Corsa Electric aus zwei batterie-elektrischen Leistungsstufen wählen. Mit dem 115 kW (156 PS) starken Antrieb und 51 kWh fassender Batterie lassen sich bis zu 405 Kilometer (gemäß WLTP) ohne Ladestopp zurücklegen, mit 100 kW (136 PS) und 50 kWh-Akku sind bis zu 357 Kilometer (WLTP) drin, bevor nach einem kurzen „Pausenstopp“ – beispielsweise knapp 30 Minuten Laden an einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule für 80 Prozent der Batteriekapazität – die Fahrt weitergehen kann.All das macht die aktuelle Generation des Opel-Kleinwagens zum Bestseller. So stand der Corsa – über alle Antriebsvarianten hinweg – in den vergangenen drei Kalenderjahren an der Spitze seines Segments in Deutschland.2024 dominierte der Corsa laut Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes wieder das Segment und rangierte auch unter den batterie-elektrischen Kleinwagen auf dem ersten Platz.