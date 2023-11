Opel CEO verkündet Meilensteine im Jubiläumsjahr 2024

Im nächsten Jahr feiert Opel 125 Jahre Automobilbau

Heute hat Opel CEO Florian Huettl auf demin Berlin drei wichtige Meilensteine für das kommende Jahr angekündigt: 2024 feiert Opel 125 Jahre Automobilbau. 2024 wird Opel in jeder Baureihe mindestens ein rein elektrisches Modell anbieten. 2024 starten der Crossland-Nachfolger und der ebenfalls komplett neu konstruierte Opel Grandland auch rein elektrisch und schließen die letzten Lücken im E-Portfolio des deutschen Herstellers.Damit treibt Opel den Wandel hin zur Elektromobilität weiterhin konsequent voran. Der neue Opel Grandland wird im Werk Eisenach in Thüringen gebaut und auf der innovativen Konzernplattform STLA Medium stehen.„2024 feiern wir nicht nur ein wichtiges Firmenjubiläum. Wir zeigen auch eindrucksvoll, wie erfolgreich Opel die Transformation in der Automobilindustrie meistert. Mit den rein elektrischen Nachfolgern von Crossland und Grandland komplettieren wir unser elektrifiziertes Angebot. Unser Ziel ist CO-neutrale Mobilität, die sich die Menschen leisten können“, sagte Opel CEO Florian Huettl vor dem Fachpublikum in Berlin.