Opel CEO Florian Huettl übernimmt zusätzlich die Leitung des Deutschlandgeschäfts von Stellantis

Florian Huettl verantwortet mit sofortiger Wirkung neben seiner Position als CEO Opel/Vauxhall auch die Aktivitäten von Stellantis in Deutschland. Diese Bündelung wird in Zeiten der umfassenden Branchen-Transformation die Effizienz steigern und ein profitables Wachstum unterstützen.



Jean-Philippe Imparato, COO Enlarged Europe und CEO Stellantis Pro One: „Wir wollen unsere Organisation in Deutschland durch eine gezielte Steuerung und mit Fokus auf partnerschaftliche Zusammenarbeit in und außerhalb des Unternehmens stärken. Deshalb freuen wir uns, dass Florian Huettl neben seiner Funktion als Opel CEO auch die Leitung des Deutschlandgeschäfts von Stellantis übernehmen wird.“



Florian Huettl: „Ich freue mich sehr darauf, den Markt Deutschland für Opel und alle weiteren Stellantis-Marken von nun an aktiv und partnerschaftlich zu steuern und die Stellantis-Marktposition weiter nachhaltig auszubauen. Unser klares Ziel ist es dabei, gemeinsam mit unseren Partnern, noch näher an unsere Kundinnen und Kunden zu rücken und sie für die attraktiven Markenportfolios zu begeistern.“



Florian Huettl folgt in dieser Funktion auf Lars Bialkowski „Wir danken Lars Bialkowski für seine Arbeit der vergangenen Jahre, die den Erfolg von Stellantis in Deutschland maßgeblich geprägt hat, und wünschen ihm für die nächsten Schritte schon jetzt viel Erfolg“, sagt Jean-Philippe Imparato.

(lifePR) (