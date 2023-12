Neues Kapitel: Kompaktklasse-Bestseller einer der ersten batterie-elektrischen Kombis

Top-Leistung: 115 kW/156 PS, 270 Newtonmeter Drehmoment, bis 170 km/h schnell

Lokal emissionsfrei reisen: 413 km Reichweite (gemäß WLTP 1 ) dank 54 kWh-Batterie

Gewichtsvorteil: Batterie-elektrischer Kombi wiegt nur rund 1.760 Kilogramm

Elektrischer Lademeister: Platz für 516 bis 1.553 Liter Gepäck oder Arbeitsmaterial

Hochmoderne Fahrerassistenz: Intelli-Drive 2.0, Intelli-Lux LED ® Pixel Licht und Co.

Bereits bestellbar: Astra Sports Tourer Electric ab 43.490 Euro (UPE inkl. MwSt.)

Opel setzt auf dem Weg hin zur komplett elektrischen Marke Standards und zeigt, wie die Zukunft des Kombisegments aussieht: emotional, effizient und vor allem elektrisch, ohne dabei Kompromisse bei typischen Kombi-Tugenden zu machen. Der Astra Sports Tourer präsentiert sich jetzt erstmals in seiner langen Erfolgsgeschichte vollelektrisch. Damit ist er nach seiner aufsehenerregenden Weltpremiere auf der IAA Mobility in München einer der ersten batterie-elektrischen Kombis auf dem Markt. Der neue Opel Astra Sports Tourer Electric bietet puren lokal emissionsfreien Fahrspaß auch für längere Strecken. Ohne Ladestopp lassen sich im Kompaktklasse-Kombi gemäß WLTPbis zu 413 Kilometer zurücklegen – und das angenehm leise und leichtfüßig. Denn der neue Astra Sports Tourer Electric hat einen großen Vorteil, um die Leistung auf die Straße zu bringen: Er wiegt nur rund 1.760 Kilogramm. Damit ist er – genauso wie der Astra Electric-Fünftürer – ein echtes Leichtgewicht in seiner Klasse.Den elektrisierenden Fahrspaß unterstreicht der neue Astra Sports Tourer Electric mit einem ebenso begeisternden, klaren und mutigen Design samt charakteristischem Markengesicht Opel Vizor sowie Top-Ausstattungsoptionen. Schon standardmäßig sind viele elektronische Helfer an Bord. Darüber hinaus ist für die batterie-elektrische Astra Sports Tourer-Version auf Wunsch das Intelli-Drive 2.0-System mit teilautomatischem Spurwechsel-Assistenten und intelligenter Geschwindigkeitsanpassung erhältlich. Den Komfort für den Fahrer erhöht optional der AGR-zertifizierte ergonomische Sport-Aktiv-Sitz (Serie bei GS-Ausstattung); für beste Vernetzung und Unterhaltung sorgt das volldigitale Pure Panel-Cockpit mit zwei 10 Zoll großen Displays und Multimedia Infotainment System. So umfangreich ausgestattet ist der neue Opel Astra Sports Tourer Electric in Deutschland bereits ab 43.490 Euro bestellbar (UPE inkl. MwSt., abzüglich Fördermöglichkeiten).Darüber hinaus steht der Astra Sports Tourer in zahlreichen weiteren Antriebsalternativen bereit: Neben hocheffizienten Verbrennern fährt der Kompaktklasse-Kombi zusätzlich auch als elektrifizierter Plug-in-Hybrid inklusive des Top-of-the-Line-Modells Astra Sports Tourer GSe vor.Der Elektromotor des neuen Astra Sports Tourer Electric liefert 115 kW/156 PS und kräftige 270 Newtonmeter maximales Drehmoment. Da dies elektrotypisch direkt beim ersten Tipp aufs Pedal voll anliegt, sind flotte Ampelstarts gewiss. Zum verzögerungsfreien Vorankommen trägt auch das niedrige Leergewicht des Astra Sports Tourer Electric bei. Er bringt gerade einmal rund 1.760 Kilogramm auf die Waage. So sind mit dem neuen Astra Sports Tourer Electric 170 km/h Spitze drin. Je nach Präferenz können Astra Sports Tourer Electric-Piloten zwischen den drei Fahrmodi Eco, Normal und Sport wählen. Damit bringt der Astra Sports Tourer Electric puren Fahrspaß mit Verantwortung.Die Energie wird in einer 54 kWh fassenden Lithium-Ionen-Batterie gespeichert – sie sorgt für ein effizientes Packaging aus kompakter Größe, geringem Gewicht und dabei vorbildlicher Reichweite sowie kurzer Ladezeit. So lassen sich mit dem neuen Astra Sports Tourer Electric gemäß WLTPbis zu 413 Kilometer mit lokal null Emissionen zurücklegen. Dazu benötigt der Elektro-Kombi lediglich 15,0 kWh Strom auf 100 Kilometer (nach WLTP). Das regenerative Bremssystem sorgt dafür, dass der Astra Sports Tourer Electric im Fahrbetrieb Energie zurückgewinnen kann. Und selbst wenn der batterie-elektrische Arbeits- und Reisekombi einmal Strom nachladen muss, ist nur ein kurzer Zwischenhalt nötig. An einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule lässt sich der Stromer in rund 30 Minuten auf 80 Prozent der Batteriekapazität laden. Dazu ist der vollelektrische Astra Sports Tourer serienmäßig mit einem dreiphasigen 11 kW-Onboard-Charger für schnelle Wechselstromladungen an der heimischen Wall Box zuhause ausgestattet.Mit den kompakten Außenmaßen von 4,64 x 1,86 x 1,48 Meter (Länge x Breite x Höhe) und einer Ladekantenhöhe von rund 60 Zentimeter zeigt der neue Astra Sports Tourer Electric, dass er ein Alleskönner ist, der sportliches Styling mit lokal emissionsfreiem Fahren und dem Opel typisch effizienten Packaging vereint. So sind die Batterien praktisch im Unterboden untergebracht – und es geht kein Platz im Innenraum verloren. Schon mit aufgestellten Rücksitzen bietet das Gepäckabteil des Astra Sports Tourer Electric 516 Liter Ladevolumen – bei umgeklappten Sitzen wächst das Fassungsvermögen auf bis zu 1.553 Liter. Da finden nicht nur zahlreiche Koffer und Arbeitsutensilien, sondern auch voluminösere Gegenstände wie Transportboxen bequem Platz. Ein weiterer Vorteil: Die tiefe Position des Akkus senkt den Schwerpunkt des Fahrzeugs und trägt dazu bei, dass der Astra Sports Tourer Electric satt auf der Straße und in Kurven liegt.Dank seiner besonders verwindungssteifen Karosserie sowie umfangreichen Geräuschdämmungsmaßnahmen genießen Astra Sports Tourer Electric-Passagiere ein besonders hohes Komfortniveau. So halten zum Beispiel die serienmäßigen laminierten Scheiben effektiv Umgebungslärm und Fahrgeräusche vom Innenraum fern. Höchsten Sitzkomfort à la Opel bietet Astra Sports Tourer Electric-Fahrern der in der GS-Ausstattung bereits serienmäßige ergonomische Sport-Aktiv-Sitz, wahlweise in Alcantara. Der von der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) zertifizierte Sitz überzeugt mit einer ausgezeichneten Seitenstabilität und vielfachen manuellen wie elektrischen Einstellmöglichkeiten.Das umfangreiche Serien-Repertoire an Assistenzsystemen reicht beim Astra Sports Tourer Electric GS vom Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung über Spurhalte- und Verkehrsschild-Assistent bis zu Müdigkeitserkennung, automatischem Geschwindigkeits-Assistenten mit Stoppfunktion sowie Parkpilot für Front und Heck und der 360-Grad-Kamera Intelli-Vision. Auf Wunsch ist das Intelli-Drive 2.0-System erhältlich, das viele elektronische Helfer bündelt und diese erstmals mit einem teilautomatischen Spurwechsel-Assistenten sowie einer intelligenten Geschwindigkeitsanpassung kombiniert. Das ebenfalls verfügbare klassenführende, adaptive Intelli-Lux LEDPixel Licht mit insgesamt 168 LED-Elementen steigert die Sicherheit weiter.In eine moderne Cockpit-Welt entführt den Fahrer das volldigitale Pure Panel (Astra Sports Tourer Electric) oder das Pure Panel Pro (Astra Sports Tourer Electric GS) mit zwei 10 Zoll großen Widescreen-Displays. Die Infotainment-Systeme nutzen die integrierte SnapdragonCockpit-Plattform vonund ermöglichen unter anderem hochmoderne Grafik-, Multimedia- und Computervisions-Funktionen. Und mit dem großen, optionalen Head-up-Display Intelli‑HUD sowie natürlicher Spracherkennung bleibt der Blick stets sicher auf die Straße und das Verkehrsgeschehen gerichtet.