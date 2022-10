Opel Astra Plug-in-Hybrid: Hervorragende 4 Sterne beim ADAC Ecotest

Empfehlenswert: Astra Plug-in-Hybrid holt 73 Punkte und damit vorbildliches Ergebnis

Verantwortungsbewusst: Astra-Benziner ebenfalls mit sehr guter 4-Sterne-Wertung

Mehrstufige Prüfung: Top-Resultate bei strenger ADAC Ecotest-Methodik

Mutig und klar gestaltet, mit Top-Technologien ausgestattet und erstmals elektrifiziert setzt die neue Generation desZeichen. Dabei besonders wichtig: Der Astra fährt stets verantwortungsbewusst vor – als Verbrenner genauso wie als lokal emissionsfreier Plug-in-Hybrid. Zu diesem eindeutigen Resultat kommen auch die Tester im jüngsten ADAC Ecotest. Dort holt nämlich dereine vorbildliche Gesamtpunktzahl von. Und fährt so ein bemerkenswert gutes Gesamtergebnis von 4 Sternen ein – besser als viele andere Plug-in-Hybrid-Wettbewerber.Denn die elektrifizierte Variante des Kompaktklasse-Bestsellers bietet mit 133 kW/180 PS Systemleistung und einem maximalen Drehmoment von 360 Newtonmeter nicht nur viel Fahrspaß (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 1,1-1,0 l/100 km, CO-Emission 24-23 g/km; jeweils kombiniert), sondern zählt laut ADAC Ecotest-Urteil auch unter Nachhaltigkeitsaspekten „zu den empfehlenswerten Autos“. Für die Tester dabei ebenfalls glaubwürdig und vor allem im Test überzeugend nachgewiesen: „Opel gibt eine elektrische Reichweite von 67 km nach WLTP an – bei verhaltener Fahrweise ist das gerade innerorts bei Temperaturen um 20 °C durchaus zu schaffen.“Darüber hinaus schneidet der Opel Astra auch als reiner Verbrenner sehr gut ab, im ADAC Ecotest der 1.2 Turbo mit 96 kW/130 PS und 6-Gang-Schaltgetriebe (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 5,7-5,5 l/100 km, CO-Emission 128-123 g/km; jeweils kombiniert). So lautet das Umwelt-: „Das unter anderem mit einem Partikelfilter bewehrte Abgasreinigungssystem des Astra 1.2 Turbo funktioniert gut (...). Deshalb erhält der Opel auch 47 von 50 Punkten in der Schadstoffbewertung“ – macht hier die Note 1,3. Im Ecotest-Gesamtergebnis werden es. Das bedeutet wie beim Plug-in-Hybrid zum zweiten Mal glänzende 4 Sterne für den Astra!„Unser neuer Astra begeistert die Kunden und Experten nicht nur mit seinem progressiven Design und Top-Technologien wie dem adaptiven, blendfreien. Er überzeugt auch mit viel Fahrspaß und ist darüber hinaus unter Umweltgesichtspunkten vorbildlich aufgestellt. Das zeigt das doppelte 4-Sterne-Ergebnis beim ADAC Ecotest einmal mehr“, sagt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx.So zeigt gerade auch die Plug-in-Hybrid-Variante des jüngsten Kompaktklasse-Bestsellers aus Rüsselsheim, dass bei verantwortungsvoller Fahrweise die Kombination aus lokal emissionsfreiem Elektroantrieb und effizientem Verbrenner ihre Stärken voll ausspielen kann – und das unter den strengen Kriterien des. In das Ergebnis fließen zunächst die Schadstoffbewertung und die CO-Bewertung gemäß WLTP sowie Well-to-Wheel-Betrachtung ein. Erst wenn ein Fahrzeug auf dem Prüfstand mindestens vier von fünf möglichen Sternen erreicht hat, kommt es in „Stufe 2“. Hier nehmen die ADAC-Experten dann nochmals unter die Lupe, ob das jeweilige Auto auch im Straßenverkehr unter realitätsnahen Bedingungen (RDE = Real Driving Emissions) so sauber wie angegeben ist. Bei allen Schritten haben die getesteten Astra-Varianten überzeugt. So kombiniert der neue Opel Astra beides – Verantwortung für die Umwelt mit viel Fahrspaß.