Nummer 1 im April: Opel Corsa ist meistverkauftes Auto in Deutschland

Der Opel Corsa hat es im April zurück an die Spitze der bundesweiten Neuzulassungen geschafft. Mit mehr als 5.200 verkauften Autos liegt der Bestseller von Opel nicht nur bei den Kleinwagen, sondern über alle Segmente hinweg ganz vorne. Dies entspricht einem Zuwachs von mehr als 68 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist auch Ausdruck der verstärkten Lieferfähigkeit von Opel. Insgesamt hat Opel den Absatz im April um rund 22 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesteigert.Mit dem starken April-Ergebnis führt der Opel Corsa im letzten Monat nicht nur die Gesamtzulassungen sowie das Kleinwagen-Segment in Deutschland an, er schafft es auch in der Jahreswertung 2023 zurück auf Platz 1 bei den Kleinwagen. Zwischen Anfang Januar und Ende April haben mehr als 16.300 Kunden einen neuen Corsa zugelassen.„Der starke April gibt uns Rückenwind. Und mit dem neuen vollelektrischenwerden wir in Kürze weitere Impulse im Markt setzen“, sagt Stefan Moldaner, Interim-Markenchef von Opel Deutschland.Die erste Corsa-Generation debütierte vor mehr als 40 Jahren. Seit 1982 fährt der Kleinwagen aus Rüsselsheim von Erfolg zu Erfolg. Mittlerweile sind mehr als 14,5 Millionen Corsa gebaut und verkauft worden.