Noch stärker, noch internationaler: Der ADAC Opel GSE Rally Cup 2026

Mit neuem Namen: Weltweit erster elektrischer Markenpokal geht in die sechste Saison

Attraktiver Terminkalender: Sieben Rallyes in sechs Ländern, Rallye Sanremo als Highlight

Starker Newcomer: Opel Mokka GSE Rally durchläuft intensives Entwicklungsprogramm

Herzschlag-Finale und Junior-Europameister: Rallye-Saison 2025 im Video-Rückblick

Mit vielen Neuerungen und einem höchst attraktiven Terminkalender geht deran den Start. Bereits seit einigen Monaten durchläuft der neueein intensives Test- und Entwicklungsprogramm. Das weltweit erste nach dem neuen FIA eRally5-Reglement konzipierte Rallyefahrzeug ersetzt ab der kommenden Saison den Opel Corsa Rally Electric. Mit einer Leistung von 207 kW (281 PS) und einem Drehmoment von 345 Newtonmeter setzt der Mokka GSE Rally neue Maßstäbe im elektrischen Rallyesport.Dabei war schon die Rallye-Saison 2025 iman Spannung kaum zu überbieten. Über alle Läufe hinweg lieferten sich die Teams um Alex Español, Tom Heindrichs und Kilian Nierenz einen engenum den Gesamtsieg, den schließlichfür sich entscheiden konnte. Damit steigt er zugleich ins ADAC Opel Rally Junior Team auf, wo er künftig in der FIA Junior European Rally Championship (JERC) auf die besten Rallye-Talente Europas treffen und Calle Carlberg nacheifern wird. Denn der ADAC Opel Electric Rally Cup-Gesamtsieger von 2023 krönte sich in diesem Jahr unter starker Konkurrenz zum– und das bereits beim vorletzten Lauf. 2025 war so eine mit vielen Highlights gespickte Rallye-Saison für Opel, die Fans in einem spannendenim Zeitraffer nochmals erleben können.Mit dem neuen Opel Mokka GSE Rally und unter dem neuen Namen „ADAC Opel GSE Rally Cup“ verspricht die kommende Rallye-Saison nun noch stärker, internationaler und spannender zu werden. Dazu trägt neben den Teams und dem Wettbewerbsfahrzeug auch eine weiterentwickelte Ladeinfrastruktur bei. Sie wird das Aufladen der Mokka GSE Rally auch außerhalb des Serviceparks und damit noch mehr Wertungsprüfungs-Kilometer ermöglichen. Dadurch werden die Nachhaltigkeit des ADAC Opel GSE Rally Cup sowie die Spannung des ersten elektrischen Rallye-Markenpokals weiter steigen.Der Terminkalender trägt der hohen Attraktivität des ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 Rechnung. Mit sieben Wertungsläufen in sechs Ländern ist der Cup internationaler denn je. Der Saisonauftakt erfolgt Ende Mai bei der ELE Rally rund um Eindhoven in den Niederlanden, bevor es zwei Wochen später in die französischen Vogesen geht, wo die Elektrorenner zum vierten Mal bei der Rallye Vosges Grand-Est starten. Mitte Juli kehrt der Elektro-Cup nach einjähriger Pause zur beliebten Rallye Weiz in die Steiermark zurück. Es folgen mit der ADAC Saarland-Pfalz Rallye und der ADAC Rallye Stemweder Berg im August und September zwei Läufe zur Deutschen Rallye-Meisterschaft.Den Saisonabschluss bilden zwei neue Veranstaltungen im Cup-Kalender. Mit der Rallye Sanremo Mitte Oktober steht eine der meistbeachteten und traditionsreichsten Veranstaltungen der Rallye-Welt auf dem Terminplan. In seiner sechsten Saison und kurz vor Saisonende wird der ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 damit erstmals Italien mit einem spannenden Titelkampf elektrisieren. Der Asphalt-Wettbewerb rund um die Küstenstadt an der ligurischen Riviera di Ponente ist ein echtes Highlight im ADAC Opel GSE Rally Cup 2026. Das Saisonfinale steigt dann am letzten November-Wochenende mit der Rallye Spa in den Ardennen, nur wenige Kilometer von der belgisch-deutschen Grenze entfernt.„Dieser Terminkalender ist mit Starts in sechs Nationen der wohl attraktivste in der Geschichte der gemeinsamen Rallye-Markenpokale von ADAC und Opel seit dem Jahr 2013“, freut sich Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott. „Überhaupt startet der ADAC Opel GSE Rally Cup unter sehr starken Vorzeichen in seine sechste Saison. Der neue Opel Mokka GSE Rally wird mit seiner eindrucksvollen Performance sowohl Teilnehmer als auch Fans begeistern. Eine weiterentwickelte Ladeinfrastruktur wird für noch mehr WP-Kilometer sorgen. Wir alle dürfen uns auf noch mehr elektrische Action freuen.“Die Einschreibungen für den ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 starten in Kürze.29./30.05. ELE Rally, Eindhoven NL13./14.06. Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer F17./18.07. Rallye Weiz A14./15.08. ADAC Saarland-Pfalz Rallye, St. Wendel (DRM) D25./26.09. ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke (DRM) D17./18.10. Rallye Sanremo I28./29.11. Rallye Spa B