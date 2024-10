Neuer Opel Mokka feiert Weltpremiere auf der Auto Zürich 2024

Elektrisierendes SUV-Trio: Erster gemeinsamer Auftritt von neuem Opel Mokka, neuem Opel Frontera und neuem Opel Grandland

Schärfer, moderner, digitaler: Neuer elektrifizierter Mokka schon jetzt bestellbar

Mutig, klar, atemberaubend: Top-SUV Grandland und Markenstudie Experimental

Elektromobilität für alle: Familienfreundlicher Frontera zu erschwinglichen Preisen

Für Outdoor- und Camping-Fans: Zafira Silvaplana und Opel Combo mit Dachzelt

Mittwoch, 6. November, 9:30 Uhr: Opel Grandland- und Frontera-Vorstellung auf der MEDIA STAGE in Halle 6

Mehr unter: https://de-media.opel.com/... auf der: Opel präsentiert auf der größten und bedeutendsten Schweizer Automobilausstellung vom 6. bis 10. November (MEDIADAY am 6. November) erstmals den neuen. Der unkonventionelle Bestseller fährt ab sofort noch frischer vor – vollelektrisch, mit Technologien aus höheren Fahrzeugklassen und noch schärfer als zuvor. Mit ihm ist das neue und damit jüngste SUV-Trio am Markt nun komplett. Dazu feiern das Top-of-the-Line-SUV, das viele Elemente der visionären Studiein die Serie umsetzt, und der familienfreundlicheauf der Messe Zürich ihre Schweiz-Premiere. Das Beste: Die Besucher können die drei – allesamt elektrifiziert sowie vollelektrisch verfügbaren – Newcomer nicht nur amin Augenschein nehmen, sondern auch schon bald selbst fahren. Denn alle drei Modelle sind bereits bestellbar.„Mit dem neuen Opel-Trio bieten wir für jeden Geschmack das ideale SUV-Modell – vom kompakten, extra-stylishen neuen Mokka über den Frontera mit seinem herausragenden Packaging und Preis-Leistungs-Verhältnis bis hin zum Top-of-the-Line-SUV Grandland mit seinen innovativen Technologien und Lösungen. Auch das zukunftssichere, elektrifizierte Antriebsportfolio aller drei Modelle lässt keine Wünsche offen – überzeugen Sie sich selbst“, lädt Tobias Dilsch, Geschäftsführer Opel Schweiz, auf die Auto Zürich ein. Dort werden die Opel-Neuheiten rund um Grandland und Fronteraauf deroffiziell vorgestellt.Über das neue SUV-Trio hinaus bietet der Opel-Stand den Besuchern einen breiten Einblick in die Modellpalette des deutschen Herstellers. Neben Bestsellern wieundwird auch der Kleinste im Portfolio, der bereits ab 15 Jahrenfahrbarevor Ort sein. Und für Outdoor-Fans zeigt Opel Schweiz mit Blick auf die nächste Camping-Saison schon jetzt einen speziell ausgerüstetensowie den neuenmit Dachzelt.Vor wenigen Tagen hat Opel die ersten Bilder desenthüllt und zeitgleich die Bestellbücher geöffnet – schon zeigt sich der Newcomer in Zürich erstmals vor großem Publikum. Der von Anfang an mutig und klar gestaltete Charaktertyp fährt von außen sanft geschärft mit neuem Opel-Blitz und weiteren optischen Akzenten vor. Die größte Veränderung findet sich im Innenraum. Hier erscheint das Cockpit nun noch klarer und greift die Opel Vizor-Grafik der Fahrzeugfront auf. Dazu kommen Fahrer und Passagiere in den Genuss der nächsten Infotainment-Generation.Bereits standardmäßig bietet der weiterentwickelte Bestseller ein 10 Zoll großes digitales Fahrerinfodisplay und einen ebenso großen Farb-Touchscreen. Dieser lässt sich wie beim Smartphone per Widgets ganz einfach bedienen. In Kombination mit dem optionalen Navigationssystem reicht alternativ ein „Hey Opel“, um die natürliche Spracherkennung zu nutzen. Dieses lernt dank ChatGPT künftig mit und schlägt – gemäß den Gewohnheiten des verlinkten Fahrerprofils – Ziele und Zielführungen selbstständig vor. Karten-Updates werden over-the-air ins System geladen. Für beste Übersicht beim Rangieren in der Stadt sorgt auf Wunsch die neue 180-Grad-HD-Rückfahrkamera.Was Opel unter „German Energy“ versteht und wie sich die Marke die automobile Zukunft vorstellt, das können die Besucher der Auto Zürich an der Studiesehen. Sie begeistert mit klarem und mutigem Design, bester Raumausnutzung sowie mit modernsten (Licht-)Technologien und vollelektrischem Antrieb. Der komplett neue und ebenfalls stets elektrifiziertelässt viele visionäre Innovationen des Experimental bereits Wirklichkeit werden. Das Spitzenmodell im SUV-Trio der deutschen Marke ist der erste Opel auf der für batterie-elektrische Fahrzeuge konzipierten STLA Medium-Plattform und bietet zahlreiche wegweisende Technologien, clevere Ausstattungen sowie nachhaltige Lösungen. Dabei glänzt er immer mit dem neuen 3D Vizor – je nach Ausstattung sogar erstmals mit beleuchtetem Opel-Blitz an der Front. In der Rückansicht trägt der Grandland dazu den durchgängig beleuchteten Opel-Schriftzug.Im Cockpit blicken Grandland-Piloten auf zwei Widescreen-Displays. Zusammen mit dem optionalen Intelli-HUD (Head-up-Display) sorgen sie dafür, dass der Fahrer den Blick stets auf der Straße halten kann. Außerdem lässt sich in jedem Grandland der Pure Mode anwählen, der die angezeigten Inhalte bei Nacht oder hoher Geschwindigkeit auf ein nötiges Mindestmaß reduziert. Für puren und vor allem entspannten Fahrgenuss sorgen auch die von der Aktion Gesunder Rücken e.V. zertifizierten Ergonomie-Sitze mit individuell regulierbaren Seitenpolstern; das patentierte Intelli-Seat-Ergonomie-Feature ist bei allen Vordersitzen serienmäßig an Bord. Sicherheit und Komfort erhöhen Features wie das adaptive, blendfreie Intelli-Lux HD Licht mit mehr als 50.000 Elementen und die praktische Pixel-Box. Sie verfügt über eine beleuchtete, lichtdurchlässige Glasoberfläche, unter der sich das Smartphone induktiv laden lässt. Und mit einem Ladevolumen bis zu 1.645 Litern ist der neue Grandland auch für große Aufgaben und Urlaubsfahrten gerüstet.Mit seinem außergewöhnlichen Styling und seiner robusten Interpretation der Opel-Designphilosophie sticht auch deraus der Masse heraus. Unter der Karosserie bietet das 4,38 Meter lange, in jeder Variante elektrifizierte SUV mit Platz für bis zu sieben Personen ein herausragendes Packaging zu einem vorbildlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Reisetauglichkeit wird beim neuen Frontera großgeschrieben: Vorne nehmen Fahrer und Beifahrer auf Wunsch auf den neuen patentierten Intelli-Seats mit mittig verlaufender Vertiefung Platz. Im Heck können mehr als 450 Liter an Gepäck untergebracht werden; bei umgeklappten Sitzen sogar bis zu 1.600 Liter. Fahrer und Passagiere blicken auf ein Cockpit mit neu designtem Lenkrad und zwei 10 Zoll großen Widescreens. Dazu bietet der Frontera viele praktische Features bis hin zur serienmäßigen Smartphone-Station.Allen drei Newcomern gemein: Sowohl der neue Mokka als auch Grandland und Frontera tragen dem „Greenovation“-Ansatz von Opel Rechnung. Sie verzichten außen auf Chromapplikationen und verwenden im Interieur Stoffe und Materialien mit Recyclinganteil, so dass das neue Opel-SUV-Trio auch in dieser Hinsicht die Ressourcen schont.Ein Besuch auf der Auto Zürich lohnt sich also in jedem Fall. Für die Öffentlichkeit sind die Messehallen am Donnerstag (07.11.) und Freitag (08.11.) von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Am Samstag (09.11.) und Sonntag (10.11.) haben Besucher bis 19 Uhr Gelegenheit, die Neuheiten näher kennenzulernen.